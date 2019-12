Algérie: 5e RM / Décès Gaïd Salah - Des citoyens signent le registre de condoléance ouvert au Centre d'information

Constantine — Des dizaines de citoyens ont afflué au Centre d'information territorial, chahid "Aboud Belhimer" de la 5ème Région militaire de Constantine pour présenter leur condoléances suite au décès du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP).

L'ouverture du registre de condoléances au Centre Chahid Aboud Belhimer a donné lieu à des files interminables formées spontanément par des citoyens qui ont tenu à laisser un mot en hommage à un homme, "modèle d'abnégation et don de soi".

Rencontrée par l'APS, Mme Fatima R, originaire de la ville de Tiaret en passage à Constantine, a déclaré "venir rendre un dernier hommage à un enfant du pays".

"Je suis profondément attristée par la nouvelle de la disparition d'Ahmed Gaïd Salah. J'ai tenu à présenter à sa famille et à l'institution militaire mes sincères condoléances. C'est une perte énorme pour le pays".

De son côté, Mohamed M., 42 ans, venu avec ses deux enfants a souligné que " le décès d'Ahmed Gaïd Salah est très dur mais face à la volonté du Tout-Puissant, nous ne pouvons que nous résigner".

Et d'ajouter : "mon fils de 11 ans a insisté pour venir avec moi et signer le registre de condoléances et je ne pouvais en aucun cas ne pas le faire. J'attends depuis plus d'une heure pour accéder au hall du centre et j'attendrai le temps qu'il faut pour rendre hommage à un 'novembriste' rassembleur".

Pour Réda 26 ans, "rendre hommage à Ahmed Gaïd et signer le registre de condoléances est une consolation".

Et de relever : "Le défunt a fait preuve d'une grande clairvoyance et s'est engagé durant une période sensible pour le pays à préserver la sécurité des citoyens et les institutions de la République. Il restera à jamais, dans la mémoire de tous, comme un responsable chevronné, pétri de nationalisme et d'amour pour la patrie".

Le registre de condoléances est ouvert au Centre d'information territorial, chahid "Aboud Belhimer" de la 5ème Région militaire de Constantine pendant les sept jours de deuil qu'observe l'institution de l'Armée nationale populaire (ANP).