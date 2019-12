Algérie: Le MDN publie sur son site officiel une synthèse des discours de feu Gaïd Salah

Alger — La Direction de la communication, de l'information et de l'orientation (DCIO) de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a publié, mardi sur le site officiel du Ministère de la Défense nationale (MDN), une synthèse des discours et messages du défunt moudjahid, le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), depuis le début du mouvement populaire pacifique le 22 février dernier

Les contributions et interventions de feu Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi à l'âge de 79 ans, sont à même de constituer "une source d'inspiration pour les générations à venir en termes d'enseignements et de valeurs de dévouement et de loyauté à la patrie", indique le site du Ministère.

Cet ouvrage comporte les interventions du Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah exprimant "la position de l'ANP vis-à-vis la situation que traverse notre pays et l'approche globale et complémentaire adoptée par le Haut Commandement de l'Armée, à travers l'accompagnement des aspirations légitimes du peuple algérien, la sauvegarde de l'Etat et ses institutions ainsi que son attachement à la solution constitutionnelle aboutissant à l'élection d'un président de la République, conformément à la volonté populaire loin des intérêts conjoncturels et personnels étroits. Cet ouvrage reprend également les éditoriales de la revue "El Djaïch", parue dans la même période consacrés à l'analyse des discours du défunt.

"Cet élan historique a donné les plus belles images de loyauté et de sincérité à la patrie qui primera, à jamais, sur toutes les considérations, quelles que soient les circonstances", lit-on dans le préambule.

A ce titre, ajoute la même source, "l'étape charnière et décisive que traverse l'Algérie sera marquée d'une pierre blanche dans les annales de l'Histoire, qui retiendra incontestablement la position de l'ANP et de son Commandement nationaliste Novembriste, dévoué à la patrie et au peuple qui, face à tous les défis posés par cette conjoncture difficile, a su rester altier et former un rempart inexpugnable devant les ennemis de l'Algérie et toutes les velléités d'atteinte à sa sécurité. Il a, ainsi, mis en échec leurs plans visant à déstabiliser son unité et de sa stabilité et saper ses constantes nationales".

Le défunt Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah "s'était engagé, devant Dieu, le peuple et l'histoire, à accompagner le peuple et les institutions de l'Etat dans le cadre de la légitimité constitutionnelle", rappelle la même source affirmant qu'"il avait tenu sa promesse en adoptant, à l'adresse des citoyens patriotes, le discours claire et franc de l'école de notre Glorieuse révolution de libération".