Algérie: RASD-Amérique Latine - Conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui en mai

- Une Conférence internationale latino-américaine de solidarité avec le peuple sahraoui se tiendra au mois de mai prochain pour "sensibiliser sur la cause sahraouie et lutter contre la désinformation marocaine", a fait savoir mardi, le coordinateur de l'Association équatorienne d'amitié avec le peuple sahraoui (AEAPS), Pablo De La Vega.

Dans une déclaration à l'APS, en marge des travaux du 15e Congrès du Front Polisario à Tifariti (territoires sahraouis libérés), M. De La Vega a souligné que "11 associations de solidarité avec le peuple sahraoui en Amérique Latine, se sont concertées pour la tenue de cette réunion internationale au Panama ou en Colombie en mai 2020".

Cette rencontre internationale, d'après M. De La Vega, "se veut un espace de coordination des efforts entre les différentes associations, pour une sensibilisation sur la question sahraouie à l'échelle de tous les pays du continent".

Rappelant que les relations entre l'Equateur et le Sahara occidental, qui remontent aux années 80, M. De La Vega a souligné que "cet évènement permettra de faire connaitre la question du Sahara occidental sous d'autres cieux et chez d'autres peuples de l'Amérique Latine".

Crée il y a dix ans, l'AEAPS, compte parmi ses membres des intellectuels, professeurs universitaires et des humanitaires, a-t-il indiqué.

"L'AEAPS entretient aussi des relations et des accords avec des institutions universitaires et culturelles dont l'université de Quito baptisée Tifariti, en plus d'autres activités en coordination avec l'ambassade sahraouie en Equateur, l'Institut des hautes études de journalisme, et également les comités des droits de l'Homme équatorien et sahraoui", a-t-il expliqué, saluant à l'occasion les échanges entre des municipalités équatoriennes et des villes sahraouies.

Le coordinateur de l'association Equatorienne de solidarité avec le Sahara occidental, a émis le vœu de "visiter les territoires sahraouis occupés, après avoir eu la chance à plusieurs reprises de rencontrer les Sahraouis dans les camps de réfugiés, et les zones sahraouies libérées".

Pour rappel, la position équatorienne envers le Sahara occidental n'a pas changé depuis le 17 décembre 1982.