Algérie: Présidentielle - Le président Tebboune reçoit les félicitations de plusieurs souverains et chefs d'Etats

Alger — Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu des messages de félicitations de la part de plusieurs souverains et chefs d'Etats et de responsables d'organisations suite à sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre.

Le Sultan d'Oman Qabus Ibn Saïd a exprimé ses "sincères félicitations" au président Tebboune, lui faisant part de son souhait de "voir les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays davantage développées au mieux des intérêts des deux peuples frères".

Le président de la République arabe syrienne Bachar Al-Assad a adressé au président de la République Tebboune "ses chaleureuses félicitations" suite à sa victoire à l'élection présidentielle, lui indiquant que "cette échéance reflète la grande confiance du peuple algérien en votre personne et son aspiration à voir l'Algérie, sous votre direction, forte et imprenable, avançant sur la voie du développement et du progrès".

Le président syrien a mis en avant dans son message "l'importance de renforcer les relations de coopération et de fraternité entre les deux pays dans tous les domaines au mieux des aspirations des deux peuples frères à un avenir meilleur".

De son côté, le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rohani a affirmé "que l'organisation de l'élection présidentielle avec succès se veut une nouvelle étape pour renforcer les fondements démocratiques et continuer sur la voie du progrès et du développement de l'Algérie", exprimant son souhait de "voir les relations de coopération entre les deux pays de plus en plus développées et renforcées".

Le président de la République de Biélorussie Alexandre Loukachenko a, quant à lui, félicité M. Tebboune, lui indiquant que son pays "s'intéresse à dynamiser un dialogue politique avec l'Algérie et à élargir les relations bilatérales dans différents domaines au mieux des intérêts des deux peuples".

Le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO) Mohamed Ould Omar a adressé un message de félicitations au président de la République dans lequel il a souhaité "au peuple algérien de réaliser davantage de prospérité et de progrès".