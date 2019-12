Algérie: Des partis politiques et des organisations nationales saluent les hauts faits du défunt Ahmed Gaïd Salah

Alger — Plusieurs partis politiques et organisations nationales ont salué les hauts faits du défunt Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP)", décédé lundi à l'âge de 79 ans, mettant en avant son rôle dans la préservation de la stabilité et la sécurité du pays.

Le président de l'Alliance des forces nationales (AFN), Nacir Anane, a affirmé que le regretté était "un homme exceptionnel et un moudjahid de la première heure connu pour son dévouement et son amour pour la patrie", rappelant que "l'histoire retiendra les hauts faits" de ce dirigeant qui a réussi "à former une armée forte pétrie des valeurs du nationalisme (...)".

"L'Algérie perd aujourd'hui un de ses braves hommes qui a marqué de son empreinte l'histoire du pays", a estimé pour sa part le président du parti La voix du peuple (PVP), Lamine Osmani.

En cette douloureuse épreuve, le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a présenté ses sincères condoléances et exprimé toute sa compassion avec l'ensemble des Algériens et Algériennes, suite au décès du "dirigeant et moudjahid Ahmed Gaïd Salah, priant Dieu le Tout Puissant d'entourer le défunt de Sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés des martyrs et de Ses pieux serviteurs.

L'Alliance nationale républicaine (ANR) est revenu également sur les qualités du défunt et le rôle de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), qui a donné, au monde entier, une leçon d'engagement républicain et de professionnalisme, et s'est dressé en rempart face à toute tentative visant à porter atteinte à la souveraineté du pays, à son intégrité territoriale et à l'unité de son peuple, un engagement que le défunt a œuvré à défendre avec force et bravoure, ce qui a permis au pays de sortir de l'impasse et de s'orienter vers le développement".

Le parti Al-Nidaa a loué les hauts faits du défunt, ce moudjahid de la première heure qui a voué sa vie au service du pays et fervent défenseur de sa souveraineté. A l'aube de l'indépendance, le regretté continue sur sa lancée, en assumant plusieurs responsabilités que seuls les patriotes honorables ont le cran d'assumer, œuvrant résolument à la sauvegarde du pays et à la protection du peuple contre les dangers et risques qui menacent la sécurité et l'unité de l'Algérie".

Il a également mis en avant le rôle pivot de Gaïd Salah et son parcours militant pour "la préservation de la cohésion de la société et de la stabilité du pays".

L'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), l'Organisation nationale des enfants de Chahid (ONEC), l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), la Solidarité nationale estudiantine (SNE), l'Académie de la société civile algérienne, la Ligue nationale des zaouïas scientifiques (zaouïa Rahmania), la Ligue algérienne de la pensée et de la culture, le Syndicat algérien des Paramédicaux et l'Association nationale des moudjahidine de l'Armement et des liaisons générales (ANMALG) ont également adressé des messages pour présenter leurs condoléances à la famille du défunt et au peuple algérien.

Le Syndicat nationale autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP), et l'Organisation nationale de la société civile et de la justice sociale ont mis en avant "l'engagement du feu Gaïd Salah pris devant le peuple algérien d'accompagner le Hirak sans l'effusion d'aucune goutte de sang".

Quant au SG de l'Union arabe des anciens combattants, Mustapha Khemiss Ferhat a qualifié le défunt de "personnalité hors pair digne de respect et de considération", rappelant "les efforts qu'il avait consentis pour la concrétisation de la stabilité en Algérie et son rôle dans l'accompagnement du scrutin présidentiel".