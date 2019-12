Maroc: Abdellatif Afdil primé à Taza

Le court-métrage "Le Philosophe" de son réalisateur marocain Abdellatif Afdil a remporté, dimanche, le grand prix de la 4ème édition du festival international ciné café, organisée du 20 au 22 décembre à Taza. Le deuxième et troisième prix sont revenus respectivement aux réalisateurs libanais Chadi Zaydan et son film "The report" et algérien Abdellah Kadda pour son court-métrage "Kayn ola Makaynch". Le jury a opté, cette année, pour la création d'un quatrième prix, lequel a été octroyé au Marocain Mohamed El Houri pour son film "Exécution d'un mort".

La cérémonie de clôture de cette 4ème édition a été marquée, notamment, par l'hommage rendu à l'acteur marocain, Said Bey qui s'est illustré dans les nombreux rôles qu'il a joués au cinéma et à la télévision.

Une vingtaine de films de réalisateurs professionnels et amateurs venus de France, Espagne, Algérie, Tunisie, Egypte, Syrie, Liban, Irak et du Maroc ont pris part à la compétition officielle de cette manifestation artistique et culturelle.

Le jury de cette édition qui a été présidé par le directeur du "Palestinian Film Forum", Saud Muhanna, a rassemblé le réalisateur marocain Mohamed Abderrahmen Tazi et des artistes Majida Ben Kiran, Abdelali Sibari, Mohamed Abdelhadi Smiti, El Houcine Chaabi et Mohamed Belhissi. Le cinéma palestinien a été l'invité d'honneur de la 4e édition du Festival national ciné café, qui a connu, également, l'organisation d'ateliers sur les métiers du cinéma et les arts dramatiques.