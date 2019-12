Ile Maurice: Au menu de la météo - des nuages et quelques averses

Pas de quoi gâcher la fête. Mais soyez prévoyants tout de même. Car si le soleil ne devrait pas nous faire faux bond en ce mercredi 25 décembre, l'anticyclone qui évolue au sud des Mascareignes maintient un courant d'air modéré sur notre région, selon la station météo de Vacoas.

Des nuages venant de l'Est influenceront dès lors le temps local pendant la journée. Le temps sera partiellement nuageux ce matin avec quelques averses principalement sur le plateau central. Les averses passagères seront plus fréquentes sur les terrains élevés et les versants au vent. La température maximale variera entre 25 et 28 °c sur le plateau central et entre 30 et 32 °c sur le littoral.

La pluie sera également au rendez-vous dans la soirée. La température minimale sera d'environ 20 °c sur le plateau central et variera entre 23 et 26 °c.

Si vous comptez partir à la plage, sachez que la mer sera agitée au-delà des récifs devenant graduellement forte pendant la journée et que les sorties en haute mer sont déconseillées.