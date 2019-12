Seychelles: Un message de Noël - Aime ton prochain, disent les dirigeants chrétiens

Les chrétiens des Seychelles se joignent au reste du monde ce mercredi pour la célébration de Noël, une fête annuelle qui commémore la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre.

Dans la nation insulaire de l'Océan Indien occidental, les croyants commencent la journée par une messe célébrée dans leurs paroisses respectives.

Alors que catholiques et anglicans célèbrent cette journée importante, les responsables des deux diocèses des Seychelles - l'évêque Denis Wiehe et le révérend James Wong - ont envoyé des messages de Noël.

L'évêque catholique romain, Mgr Wiehe, a dit que Noël est un temps pour recevoir de l'amour et pour donner de l'amour.

" Noël est un temps pour recevoir l'amour de Dieu, car il nous rappelle ce moment spécial de l'histoire de l'humanité où le Dieu Créateur éternel a pris une nature humaine par Marie.

Ce faisant, il a manifesté sa tendresse et sa proximité avec chacun des membres de la famille humaine, passés et présents".

(Patrick Joubert) Photo License: CC-BY

L'évêque catholique romain a dit : " Pour annoncer cet événement extraordinaire, Dieu a manifesté son amour d'une manière humble et simple, accessible à tous, spécialement aux pauvres, aux malades, aux sans-abri et aux plus vulnérables ".

Il a dit qu'en réponse, les croyants sont invités à rendre cet amour et "nous le faisons en reconnaissant la présence de Dieu.

Jésus nous a dit que le deuxième commandement "Aime ton prochain comme toi-même" est égal au premier commandement : "Aime Dieu de tout ton esprit, de toute ta pensée, de tout ton coeur et de toute ta force."

Bien que ce soit une grande joie pour les croyants qui reçoivent beaucoup de cadeaux à Noël, l'évêque Wiehe a dit : "La sincérité de notre cœur, c'est une joie encore plus grande de partager ce que nous avons et de le donner aux autres ; de faire sourire ceux qui ne reçoivent pas de cadeaux à Noël".

Il a terminé son message de Noël en souhaitant à tous l'amour de Dieu et "d'expérimenter la grande joie de partager cet amour avec les autres et surtout avec ceux qui sont plus vulnérables".

De son côté, l'évêque anglican, le révérend James Wong, a dit "en tant que nation, nous avons entendu parler du côté sombre de notre histoire concernant le coup d'État de 1977... au milieu de ces ténèbres et de cette morosité, l'ange dit à tous les Seychellois : il y a une bonne nouvelle de grande joie."

"Oui, mes chers frères et sœurs, il y a un message d'espoir alors que la célébration de Noël marque la naissance du sauveur du monde, Jésus-Christ, le Fils incarné du Dieu vivant et l'espoir pour le monde", dit Wong.

L'évêque anglican a ajouté que " alors que nous célébrons Noël 2019, nous apportons à toutes cette bonne nouvelle de grande joie et d'espoir. Notre monde a désespérément besoin du Sauveur".

Cette année a été une année au cours de laquelle les Seychellois qui ont vécu dans les ténèbres liées au coup d'État commencent à voir un peu de lumière, a dit l'évêque Wong.

"La bonne nouvelle de la grande joie de ce Noël est que Jésus-Christ, la Lumière du monde, déclare : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi", a-t-il dit dans son message.

Il a dit que " peu importe qui vous êtes ou dans quelles conditions votre vie est, vous ne pouvez pas fonctionner avec succès sans espoir en Dieu.

Si les circonstances sont mauvaises, vous avez sûrement besoin d'espoir et si elles sont bonnes, vous avez besoin d'espoir qu'elles resteront de cette façon ".

Wong a terminé son message en souhaitant aux croyants un joyeux Noël et une nouvelle année prospère et bénie en 2020.