Maroc: Zaki quitte le DHJ et rejoint la Direction technique nationale

Le Difaâ Hassani d'El Jadida (DHJ) a décidé, lundi, de se séparer à l'amiable de son entraîneur Badou Zaki, qui a exprimé le vœu de quitter le club doukkali pour de nouveaux horizons.

Cette décision intervient suite à "la volonté de la direction technique nationale de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), de bénéficier des services du coach Badou Zaki", indique un communiqué du DHJ. "Le Difaâ et toutes ses composantes expriment leurs remerciementsles plussincères à Badou Zaki et leur gratitude pour les services louables" rendus à l'équipe,souligne le club, qui lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Badou Zaki a pris en main le DHJ le 10 février 2019, en remplacement de l'entraîneur français Hubert Velud. Il a conduit l'équipe à la demi-finale de la Coupe du Trône et affichait des ambitions de podium pour l'actuelle saison. A l'issue de la 9ème journée de la Botola1, le Difaâ d'El Jadida compte 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites, occupant la 6ème place avec 15 points. C'est la première fois que Badou Zaki rejoint le staff de la Direction technique nationale après avoir connu ses jours de gloire avec l'équipe nationale qui avait atteint la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2004 en Tunisie.

Saison terminée pour Achraf Dari

Le jeune défenseur du Wydad Achraf Dari devait subir, hier dans une clinique casablancaise, une intervention chirurgicale après s'être grièvement blessé lors du derby disputé dimanche dernier et remporté par le Raja sur le court score de 1 à 0. Dari a été victime d'une rupture des ligaments croisés, blessure qui nécessite une absence de 8 à 12 mois. Autrement dit, le retour de Dari ne devrait coïncider qu'avec l'entame de la phase retour du championnat lors de la saison 2020-2021. A noter qu'Achraf Dari a été le joueur de champ qui a disputé le plus de matches. En minutes cela donne 768 mn, juste derrière le gardien de but Ahmed Réda Tagnaouti avec 868 minutes.