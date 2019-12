Zambie: Un boulevard renommé pour Kalusha Bwalya

Joli cadeau de Noël pour Kalusha Bwalya. La Mairie de Lusaka a décidé lundi d'attribuer son nom à un boulevard de la capitale.

Autrefois Los Angeles Road, la route va désormais porter le nom de Kalusha Bwalya. Eu égard à son excellent CV en tant que footballeur et administrateur (président de fédération).

Véritable star des Chipolopolo, l'ancien joueur du Club Ameica au Mexique est ainsi récompensé pour ses oeuvres.

Le boulevard renommé va de la route Lumumba au Township Kanyama en passant par les marchés de City et Soweto.

L'inauguration de la nouvelle voie aura lieu dans la seconde semaine de janvier.

Ancien meilleur buteur de la CAN en 1996, Bwalya a également été élu meilleur joueur africain de l'année en 1988.

Los Angeles Road in Lusaka to be renamed Kalusha Bwalya Road.

Humbled to be recognised in this manner. Thank you 2 Lusaka City Council. Credit has to go to the many team mates and coaches that believed in me and afforded me the opportunity to play football and follow my passion. pic.twitter.com/kccWmm0K2w

- Kalusha Bwalya (@KalushaPBwalya) December 24, 2019