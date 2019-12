Sénégal: L'œuvre d'Ahmadou Malick Gaye au menu d'une conférence, samedi

Dakar — L'œuvre d'Ahmadou Malick Gaye (1931-1989) sera revisitée, samedi, à partir de 9h, lors d'une conférence organisée dans le cadre de l'hommage rendu à ce panafricaniste et militant des langues africaines, a appris l'APS.

La conférence dont le thème est "Parcours et œuvre de Ahmadou Malick Gaye : un patrimoine socio-culturel, un exemple pour la jeunesse africaine" se tiendra au centre Ahmadou Malick Gaye, ex-Bopp, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cet hommage sera ponctué par une exposition, une cérémonie de prière et des manifestations sportives et culturelles.

L'objectif de la conférence est de rappeler le parcours de Ahmadou Malick Gaye "en mettant le focus sur son œuvre, en l'offrant comme un exemple d'inspiration pour la jeunesse africaine dans sa quête de bien-être et de progrès social", soulignent les organisateurs.

Pour revisiter ce parcours et cette œuvre la conférence proposera trois axes thématiques : "Promotion des langues nationales et diversité culturelle", "Développement intégré/endogène et participation citoyenne" et "Pluralisme politique et intégration africaine".

A travers ces thématiques, les organisateurs affirment vouloir "porter" à la connaissance des nouvelles générations, "la trajectoire d'un militant engagé sur plusieurs fronts : du combat pour l'indépendance (dans les années 1950-60) à la bataille du développement et de l'ancrage de la démocratie (décennies 1970 et 1989)".

Ils rappellent que Ahmadou Malick Gaye "a marqué la conscience de sa communauté par le rôle de pionnier qu'il a joué dans l'alphabétisation en pulaar (Inventaire de l'alphabet Pular et méthode de transcription (1960), l'Alphabet de Mbagne (Alkule Mbaañ), 1962, etc.)".

A cela s'ajoutent son implication dans le mouvement pour la renaissance culturelle avec le Groupe d'Etude du Pulaar, en France, l'Association pour la Renaissance du Pulaar (ARP), au Sénégal et en Mauritanie, ainsi que l'introduction de l'alphabétisation au document initial du Programme intégré de Podor (PIP).

Selon le communiqué, "ce travail était mené de pair avec le combat politique au sein du Parti africain de l'Indépendance (PAI) (... .) et au Parti socialiste (... .)".

La même source rappelle que Ahmadou Malick Gaye "s'est assigné durant toute sa vie une tâche de trait d'union entre le Sénégal et la Mauritanie où il a servi d'abord en tant que cadre de l'administration après une formation à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer (ENFOM)".

Cette formation d'administrateur civil de classe exceptionnelle lui a permis d'occuper "d'éminentes fonctions" dans la haute administration sénégalaise notamment au ministère des Affaires étrangères, au Conseil économique et social, à la Société immobilière du Cap Vert, à l'Institut culturel africain et à la Cour suprême.

L'homme qui alliait la réflexion stratégique à l'action concrète, "s'est investi pleinement dans des actions de développement à la base à travers le mouvement associatif et les organisations non gouvernementales telle que l'Union pour la solidarité et l'entraide (USE) qui est présente dans plusieurs régions du Sénégal".