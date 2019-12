Congo-Brazzaville: Le Lions club Brazzaville Doyen apporte son soutien à la mission de la doctrine chrétienne au Congo

L'ONG a offert des vivres et construit un troisième module à l'école Jésus Maître, située à Djiri dans le neuvième arrondissement de Brazzaville.

Dirigée par la Sr Emerenziana Pasta, déléguée de la missionnaire de la doctrine chrétienne (MDC) pour le Congo, l'école Jésus Maître, est une réalisation de cette mission qui est une congrégation d'origine italienne.

Appelée au Congo par Mgr Ernest Kombo, cette mission est venue au Congo dans le but d'évangéliser à travers tous les moyens y compris l'école.

Arrivée au Congo en 1995, la mission a commencé à Makoua où elle a créé un centre de formation pour les familles ; un point de connexion ; une menuiserie ; une coupe et couture ; évangéliser dans les petits villages ; visiter les personnes démunies...

Après Makoua, elle est venue à Brazzaville où elle a construit deux maisons dont l'une à Makélékélé dans le premier arrondissement et l'autre à Djiri, dans le neuvième arrondissement de Brazzaville.

A Djiri, sitôt installée, elle a construit l'école maternelle. Le rêve étant de construire tout le cycle, primaire, collège et lycée ; une manière de donner un espace pour la croissance des enfants et les aider à s'épanouir.

Quant au financement, jusqu'à ce jour, la mission a bénéficié du soutien de l'ambassade d'Italie, de Brazza Accueil et du Lions club Brazzaville Doyen.

« Outre le rêve de disposer tout le cycle, nous voulons aussi construire le mur de l'école et faire un centre de formation pour les jeunes, mais nous sommes coincés financièrement. Voilà pourquoi nous comptons sur les partenaires tels que le Lions club Brazzaville Doyen et autres », a déclaré la Sr Emerenziana Pasta.

Rolland Faouzi Salou, immediat past president, du Lions club Brazzaville Doyen, a apprécié le travail réalisé par les sœurs.

« Nous sommes venus assister la congrégation Jésus Maître de Djiri. Le Lions club étant une association humanisme, chaque année nous voulons faire une œuvre de Noël à l'endroit des enfants.

Pour ce faire, nous allons accompagner les sœurs dans la réalisation du troisième module scolaire qui est le collège. Car elles ont déjà fait les cycles maternel et primaire, mais elles n'ont pas d'argent pour pouvoir construire le collège, puis le lycée.

Or, ici à Djiri, la population est grandissante, et sachant que l'enseignement produite ici est de qualité, nous nous sommes donc mobilisés en tant que Lions club Brazzaville doyen à les accompagner dans ce qu'elles font », a déclaré Rolland Faouzi Salou.

Vu aussi que le site est très grand et malheureusement pas sécurisé, le Lions club Brazzaville doyen a trouvé qu'il n'est pas bien que les enfants étudient dans un cadre non sécurisé. Ils vont donc essayer dans la mesure du possible de venir en aide à la congrégation pour la construction du mur.

Rolland Faouzi Salou a expliqué également que leur venue au site de Djiri est transversale.

En effet, dans le cadre de la fête de la Nativité, comme les sœurs avaient déjà assez des jouets, le Lions club Brazzaville doyen a apporté aux enfants des vivres (sacs de riz et de sucre, haricots, foufous, oignons, pattes, conserves, laits ... ) pour que, lorsqu'ils vont revenir des vacances, ils aient à manger régulièrement. Mais c'est une action qui s'inscrit dans la durée.

Car cette organisation entend dès le mois de janvier installer un potager au sein de la cour de cette école, pour leur permettre d'avoir des fruits et légumes sur place, afin que les enfants aient une alimentation équilibrée.

« Depuis l'an dernier, nous les accompagnons, chaque mois de décembre en apportant aux enfants notre cadeau de Noël.

Tout cela se sont des actions ponctuelles. Cette fois-ci, nous allons les assister tout au long de l'année, au lieu que que ça soit seulement au mois de décembre. Nous sommes en train de travailler pour la construction du mur de l'école », a-t-il rassuré.

Une cérémonie d'émulation a été organisée au cours de laquelle les enfants ont joué la comédie marquant la naissance de Jésus Christ. Notons que le personnel enseignant de cette école est mixte.

Il y a trois sœurs dont une à l'école maternelle, deux autres à l'école primaire. Parmi elles, deux sœurs italiennes et une Congolaise, plus dix autres diplômés congolais (femmes et hommes) que la mission a recrutés.