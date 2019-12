Soudan: Leader de Mouvement populaire populaire - Nous saluons la signature de l'accord humanitaire

Damazin — Le secrétaire général du Mouvement populaire, fraction de Malik Aqar, M.Ismail Khamis Jalab a salué la signature de l'accord humanitaire et la cessation des hostilités entre le gouvernement de transition et le mouvement populaire.

Le secrétaire général a déclaré "par téléphone" lors de son discours à la célébration du Mouvement populaire à Damazin mardi que la signature de la livraison de l'aide humanitaire, selon laquelle trois comités mixtes ont été formés dans chacun de (Khartoum - Kadugli - Damazin) et ces comités se rendront dans les trois villes pour commencer immédiatement la mise en œuvre de l'accord.

M.Jalab a déclaré que les objectifs du mouvement populaire dérivés de la vision du nouveau Soudan et de notre unité dans la diversité et la bonne gestion, en conformité avec les slogans de la glorieuse révolution de décembre représentés dans la liberté, la paix et la justice.

Jalab a expliqué que le processus de négociation avec le gouvernement de transition à Juba aboutirait à la paix et à l'accès à un État de droit et à une citoyenneté égale sans discrimination, car des documents ont été signés pour préparer le climat à une paix juste et globale.

M.Jalab a également souligné l'importance des dispositions de sécurité et la nécessité de restructurer les forces régulières tout en appelant au respect de la diversité religieuse et ethnique.