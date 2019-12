Congo-Brazzaville: Jeunesse - Des albinos sensibilisés à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes

L'activité menée par l'ONG Pathfinder international en collaboration avec l'ONG des albinos, la Fondation Mwimba Texas, a été considérée comme une activité de prise de contact en vue de permettre un partenariat plus accru au bénéfice des jeunes albinos membres de cette structure.

Plus d'une centaine de jeunes et adolescents vivant avec albinisme ont participé, le 24 décembre, au Jardin botanique de Kinshasa à une journée de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (SSRAJ) organisée par l'ONG internationale Pathfinder et l'ONG des albinos de la RDC, la Fondation Mwimba Texas (FMT).

Expliquant l'importance de cette activité, le président de la FMT, le catcheur albinos Alphonse Mwimba Texas, a rappelé que les albinos sont comptés parmi les personnes vivant avec handicap et du fait qu'il y a plusieurs préjugés qui circulent dans la société sur cette catégorie de personnes et dont les conséquences sont néfastes pour elle, informer les jeunes albinos sur la santé sexuelle et reproductive serait donner à ces jeunes albinos des atouts en vue d'éviter de tomber dans certains pièges tendus par les tenants de ces préjugés. Aussi ces informations vont-elles également, selon le catcheur albinos, leur permettre de conduire leur vie avec des connaissances sûres.

Du coté de Pathfinder international, la première intervenante, Albertine Mavinga, a circonscrit les problèmes que rencontrent les jeunes dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive. Elle a principalement cité des grossesses non désirées ainsi que les infections sexuellement transmissibles (IST). Mme Albertine Mavinga a rappelé à ces jeunes et adolescents albinos que l'avenir du pays dépend de ce que l'on aura fait de sa jeunesse aujourd'hui. C'est pourquoi, a-t-elle dit, cette ONG internationale, Parthfinder, s'emploie à mettre la jeunesse congolaise dans le bon chemin en cette matière afin d'assurer leur avenir et celui du pays.

Les droits des jeunes et adolescents sur la SSR

Intervenant à son tour, Brady Bilala de Pathfinder a décliné à l'attention de ces jeunes et adolescents vivant avec albinisme les onze droits des jeunes et adolescents en matières de la SSR. A l'en croire, en plus d'autres droits universellement reconnus, il y a onze droits spécifiques liés à la SSR. Il s'agit notamment des droits à l'information, d'accès aux services, de choisir son partenaire, etc.

Pour bien faire comprendre cette matière à ces jeunes et adolescents Brady Bilala a utilisé une procédure pour les faire participer à cette activité, en stimulant un échange avec les participants. Ces derniers ont profité de cette opportunité pour poser des questions et dissiper certaines informations fausses ou erronées qu'ils avaient.

Braddy Bilala a également entretenu ces jeunes et adolescents albinos sur les différentes méthodes contraceptives qui existent. Mais il a plus insisté sur le préservatif qui, en plus de protéger contre les grossesses non désirées, protègent également contre les IST.

Le troisième intervenant du côté Pathfinder a été Clovis Lokau, qui avait développé sur les violences sexuelles basées sur le genre. Dans sa conclusion, cet expert, qui a énuméré également certains éléments juridiques sur la violence sexuelle, a exhorté ces jeunes et adolescents vivant avec handicap à dénoncer toutes violences sexuelles qu'ils auraient subies.« Il faut dénoncer », a-t-elle dit. Si, a poursuivi cette experte, à notre niveau, nous apprenons que quelqu'un a subi des violences sexuelles et qu'il n'a pas dénoncé parce qu'ils ont trouvé un arrangement à l'amiable avec son agresseur ou sa famille, nous allons saisir la justice en vue que tous soient poursuivis. Pour insister sur ce chapitre, Mme Albertine Mavinga a appelé les participants à bannir l'attitude l'arrangement à l'amiable, en cas de violences sexuelles. Pathfinder international a promis de revenir encore, l'année prochaine, vers la FMT, en vue d'entrer en profondeur de ces matières avec les jeunes et adolescents vivant avec albinisme.