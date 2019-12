Congo-Brazzaville: Solidarité - Antoinette Sassou N'Guesso réhabilite deux orphelinats

Les membres du cabinet de l'épouse du chef de l'Etat ont effectué les 24 et 25 décembre des descentes au Complexe Crèche, Pouponnière et Garderie de Makélékélé et à l'orphelinat Saint-Antoine de Padoue qui viennent d'être réhabilités.

Depuis 2016, dans sa volonté d'accompagner les groupes sociaux vulnérables, en général et les enfants sans cadre familial sain en particulier, la présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Sassou N'Guesso, a choisi non seulement d'offrir des jouets ou des produits de première nécessité aux enfants et autres personnes démunies mais également de procéder à l'amélioration de leur condition de vie dans les centres d'hébergement.

En effet, les deux orphelinats restés longtemps dans un état de délabrement avancé ont fait peau neuve, en cette fin d'année, grâce la contribution de l'épouse du chef de l'Etat. Au cours de cette série de visites, les membres du cabinet de la première dame assistés de ceux de la Fondation Congo Assistance ont offert des vivres et plusieurs produits de première nécessité.

Au Complexe Crèche, Pouponnière et Garderie de Makélékélé, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a remercié la Première dame du Congo pour « le symbolique geste en faveur de l'enfant vulnérable ». « Nous disons une fois de plus merci à cette grande dame de cœur pour nous avoir soulagés dans notre mission d'accompagnement de la petite enfance vulnérable », a déclaré la ministre dans son message rendu par le directeur général des Affaires sociales, Rock Christian Mabiala.

Avec une capacité d'accueil de vingt enfants à la pouponnière et cent à la crèche, cette structure éprouve d'énormes difficultés du fait de l'augmentation des besoins exprimés dans l'accompagnement de la petite enfance.

Créé en 1967 et placée sous tutelle du ministère chargé des Affaires sociales, le complexe crèche, pouponnière et garderie de Makélékélé est une structure publique, d'accueil, d'hébergement et de prise en charge des enfants de zéro et 3 ans.

A l'orphelinat Saint-Antoine de Padoue, les enfants ont salué l'élan de cœur et l'immense générosité de la première dame du Congo. « Grand merci pour l'œuvre que vous venez de poser pour la reconstruction de cet orphelinat. De son état misérable hier, nous sommes aujourd'hui dans un cadre le plus moderne. Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude. Notre émotion est grande », ont déclaré les enfants dans leur message.

Dans cette optique, ils ont lancé un « appel vibrant » à toutes les bonnes volontés sensibles aux cris des démunis de « se servir de l'exemple de la première dame afin de continuer dans cette lancée, parce que beaucoup reste à faire surtout dans le domaine de l'éducation et de la formation ».

L'orphelinat Saint Antoine de Padoue est une structure sociale crée par les frères franciscains. Le nom signifie le Saint qui a pour vocation d'arracher au malin les âmes perdues. Son objectif est d'accueillir les enfants abandonnés et orphelins.

Malheureusement, cinq ans après sa création, les frères franciscains décident de fermer le centre, certainement à cause du manque de financement. Dans ces conditions, la sœur Honorine Evoulandzie s'est engagée de garder les enfants. Aujourd'hui, il compte trente cinq enfants dont onze garçons âgés de cinq à onze ans et vingt quatre filles âgées de six à dix sept ans.