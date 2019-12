Maroc: L'artiste, Mohamed Ramadan et Maitre Gims à Marrakech pour la 3ème édition de Stars in The Place

La 3ème édition de Stars in The Place, un rendez-vous artistique annuel devenu désormais incontournable de la scène culturelle de la cité ocre, aura lieu le 29 décembre courant à la Place Jemaa El Fna, avec à l'affiche des artistes de renommée, marocains et étranger.

Initié par la star congolaise, Maitre Gims, cet évènement annuel 100% gratuit connaitra la participation de Lartiste, Aminux, L7or et Mohamed Ramadan, entre autres, pour offrir au public une soirée haute en couleurs et riche en émotions. « C'est une fierté pour nous d'organiser un événement qui se veut porteur de messages de paix, d'amour et de fraternité », explique Gims dans un communiqué. «C'est notre manière d'exprimer au Roi Mohammed VI et à tous les Marocains notre amour pour le Maroc et son peuple, et notre volonté de contribuer à la grande dynamique économique et sociale que connaît le pays», expliquent l'artiste et son directeur artistique Youssef Aarab.

Embellissant l'agenda artistique de Marrakech, Stars in The Place offre présente, cette année, une affiche exceptionnelle et une programmation qui traduit la volonté de l'événement à véhiculer l'esprit de partage, de fraternité et de tolérance entre les peuples et les générations.

Lors de cette soirée présentée par Momo, la place Jemaa El Fna sera illuminée de mille et une couleurs, avec une mise en lumière de plusieurs sites historiques de la place.