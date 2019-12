Algérie: Décès de Gaïd Salah - L'Algérie a perdu l'un de ses hommes les plus intègres et les plus dévoués (partis et organisations)

Alger — Des partis politiques et des organisations nationales ont été unanimes, mercredi, à affirmer qu'avec le décès du Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) "l'Algérie a perdu l'un de ses hommes les plus intègres et les plus dévoués".

Le Parti des jeunes démocrates algériens (PJD) a estimé, dans un message de condoléances, que "l'Algérie a perdu un homme de la première génération de ses valeureux moudjahidine, un homme parmi les plus intègre et les plus fidèle au sein de l'Armée de libération nationale (ALN), et ce jusqu'à l'indépendance"

"Homme courageux profondément nationaliste, il a su, grâce à sa sagesse et sa clairvoyance, épargner à l'Algérie beaucoup d'aléas. il a honoré son engagement et a contribué aux côtés de ses compagnons d'arme et autres officiers de l'Institution militaire à la sortie de l'Algérie de l'impasse à travers l'organisation d'une présidentielle réussie damant ainsi le pion à ses ennemis", a ajouté le PJD.

Le Front des citoyens libres (FCL) a également fait part de ses condoléances les plus attristées, suite au décès du Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah.

Par ailleurs, l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a écrit: "les mots ne sauraient décrire toute notre peine et notre douleur, et en cette pénible épreuve nous ne pouvons que nous résigner à la volonté de Dieu".

Dans un message de condoléances, le Conseil national des journalistes algériens (CNJA) a déclaré avoir "appris avec grande consternation et tristesse la nouvelle du décès du Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah alors que l'Algérie se remet tout juste d'une crise complexe et multiforme, avec l'aide de Dieu et grâce à la résilience du peuple algérien avec ses hommes et ses femmes dévoués au service de la patrie, mais aussi grâce au rôle exceptionnel et sage de l'institution militaire dans l'accompagnement des revendications du peuple algérien exprimées pacifiquement".

Le CNJA a ajouté que l'institution de l'Armée, la famille révolutionnaire et l'ensemble du peuple algérien "font leurs adieux, en ce moment, à l'un des symboles de l'ANP et de ses fidèles et dévoués officiers envers le pays".

L'organisation estudiantine (Solidarité nationale estudiantine-SNE) a, quant à elle, indiqué que le défunt Ahmed Gaïd Salah "est un père moudjahid, qui a combattu pour la préservation de la cohésion sociale et de la stabilité du pays".