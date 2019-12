Cote d'Ivoire: Mode et action sociale - Pathé'o offre plus de 300 vêtements aux démunis

Un papa Noël nommé Pathé'O. A l'occasion de la fête de la Nativité, et de celle du nouvel an, l'icône de la mode ivoirienne et africaine, Pathé'O a décidé de faire un cadeau surprise aux démunis et minorités, histoire de leur apporter un peu de sourire et de de vivre dans la joie le passage en 2020.

Mercredi dernier, au siège du Bureau de l'Unesco à Cocdy-Angré 7ème Tranche, il a offert plus de 300 vêtements à des démunis, issus des quartiers défavorisés d'Abidjan, ainsi qu'à des ONG et orphelinats. Aidés par les employés de sa maison de couture, Pathé'O et Mme Anne Lemaistre, la représentante de l'Unesco en Côte d'Ivoire, ont distribué les habits estampillés Pathé'O aux habitants des quartiers Gobelet et Mahou, aux associations des albinos et des handicapés.

Sans oublier le au Village d'Enfants SOS d'Abobo. Le célèbre créateur de mode a saisi également l'occasion pour partager, en toute humilité, un moment de convivialité ces hommes et femmes, qui étaient aux anges. Mieux, il les a gratifiés un défilé surprise avec les mannequins de l'agence de Moses By Style, le président du comité d'organisation de l'évènement, des anciens mannequins et mêmes des récipiendaires. Et cerise sur le gâteau : la prestation de l'humoriste Le Magnific, qui a fait tordre de rire l'assistance. Pathé'O ne compte pas s'arrêter là. Dans les prochains jours, il fera des dons à l'orphelinat de GrandBassam.