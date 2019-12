Cote d'Ivoire: Ligue 1/SC Gagnoa - Africa (12ème journée) - Les Aiglons face au défi du Sporting sous le fromager

Il y aura une grosse ambiance, ce samedi, au stade Biaka Boda de Gagnoa. Sous le coup de 15h30, la formation locale, le Sporting Club, accueille l'Africa Sports d'Abidjan dans la plus grosse affiche de la 12e journée de la Ligue 1.

Une opposition tout aussi importante pour chacune des deux formations. Si le Sporting Club de Gagnoa (12e, 9 points-4), premier non relégable, ne gagne pas, il reste néanmoins sur quatre rencontres sans défaites. Avec une victoire et trois nuls, l'équipe du Fromager est en quête de son second succès de rang de la saison. Mais mieux qu'un autre succès, les hommes de Sékou Fofana visent leur première victoire à domicile. Ce qui implique d'infliger à l'Africa Sports d'Abidjan sa 3e défaite de la saison. Une ambition que les Aiglons tenteront de contrarier. Les vert et rouge, qui restent sur sept rencontres sans défaite (4 victoires, 3 nuls), veulent continuer à surfer sur la victoire face à l'Asec Mimosas (1-0) dans l'historique derby du football ivoirien.

Dans une opposition où tous les observateurs ne vendaient pas chère la peau de l'Africa, les hommes de l'entraineur Jean Christophe Gratecap ont su trouver des ressources pour s'imposer. Une force intérieure et une solidarité à laquelle ils devront faire appel, une fois de plus, ce samedi 21 décembre. Et avec le déplacement prévu des Membres associés mobilisés (MAM), le portier Gbané Mohamed et ses coéquipiers pourront compter sur le 12e homme. Un apport très attendu par l'équipe qui vise encore plus les hauteurs du classement, au terme de cette 12e journée. Avec 17 points, les Aiglons ne sont plus qu'à six unités du leader, l'AFAD et de son dauphin, le Racing club d'Abidjan, tous deux à 23 points.

Mieux, un succès permettra à la formation vert et rouge de surclasser son éternel rival. Même s'il est acquis que la majorité des spectateurs sera acquise à la cause des locaux, l'Africa ne manque pas de supporters dans cette zone. Au-delà donc de la bataille entre les 22 acteurs, une autre, dans les tribunes, mettra aux prises les deux formations. L'AFAD et le Racing, la bataille à distance Rejointe au classement par le Racing Club d'Abidjan (RCA), l'AFAD reçoit, ce samedi, l'AS Tanda, au Parc des Sports à Treichville. Une rencontre capitale pour les Académiciens sous pression des Lions d'Abidjan. Avec 23 points chacun, l'AFAD et le RCA se tiennent seulement à la différence d'un but. Face à l'AS Tanda qui a stoppé son hémorragie face au FC San Pedro (1-1), les Afadistes devront sortir le grand jeu.

Avec un Magbi Gbagbo Laurent Junior, le meilleur buteur de l'équipe (6 réalisations), des grands jours, les hommes d'Alain Yonsian devront réaliser un bon résultat. Dimanche, le Racing tentera de réaliser la passe de 5. Invaincus lors de leurs quatre dernières sorties (4 victoires), les Lions accueillent, au Parc des Sports, la SOA avec le secret espoir de ravir le fauteuil à l'AFAD. L'Asec Mimosas, terrassée par l'Africa dans le derby (0-1), a l'occasion de se refaire le moral. Surtout après l'autre revers subi face à l'USC Bassam (0-1) en finale de la Coupe de la Ligue, en l'espace d'une semaine.

La réception du WAC, dimanche, au Parc des Sports, tombe à propos pour les jaune et noir. Face à des Guêpes, en quête de leur première victoire de la saison, l'Asec Mimosas ne pouvait pas espérer meilleure occasion.