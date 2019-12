Cote d'Ivoire: Ligue 1-12ème journée-Bilan - SC Gagnoa, AS Tanda, Issia Wazi, la révolte des mal-classés

L a belle démonstration du Sporting Club de Gagnoa à domicile face à l'Africa (3-0), l'AS Tanda qui surprend le leader, l'AFAD (2-0), la seconde victoire de la saison d'Issia Wazi, les difficultés d'Amani Yao à gagner avec le FC San Pedro sont autant de faits qui ont marqué la 12e journée. Sans oublier le réveil de l'Asec Mimosas.

Le Racing détrône l'AFAD C'est une 12e journée à vite oublier par l'AFAD et le Racing club d'Abidjan (RCA) respectivement leader et dauphin au terme de la 11e journée. Toutes les deux formations ont été battues, le week-end dernier, au Parc des Sports à Treichville. L'AFAD a été surprise par l'AS Tanda tandis que la SOA mettait ainsi fin à quatre victoires consécutives du Racing (2-1). Deux défaites qui ont juste provoqué un mouvement de chaises. Si les deux tiennent toujours les deux premières places du classement, ce n'est plus l'AFAD qui mène les débats mais plutôt le Racing.

Les Lions ont détrôné les Académiciens à la différence de buts marqués. Ouattara Brahima et ses coéquipiers ont inscrit 17 buts contre 16 pour les Afadistes. Sinon, tout le reste, c'est une égalité parfaite avec 7 victoires, 2 nuls, 3 défaites pour chacun des formations. Le Sporting désillusionne l'Africa Le Sporting n'a plus perdu depuis sa défaite de la 7e journée devant l'Asec Mimosas. Les jaune et bleu du Fromager ont enchaîné depuis lors cinq matchs sans défaite. Mieux, les coéquipiers de Sylla Mohamed et Zougoula Kevin ont enregistré deux victoires pour trois nuls. Ce qui donne 9 points pris sur 15 possibles. Un excellent ratio pour la formation du Fromager. Mais la victoire du 21 décembre reste une vraie démonstration. La victoire de l'Africa dans le derby face à l'Asec Mimosas n'a nullement eu d'impact sur la volonté de la formation de Gagnoa. Les locaux ont plumé les Aiglons pour illuminer le Fromager, Une victoire très attendue car elle reste la première de l'équipe à domicile.

L'AS Tanda chasse l'AFAD du fauteuil Le premier succès depuis la 5e journée. Face à l'AFAD, l'AS Tanda a signé une victoire probante après 5 défaites et un nul. Soit 6 rencontres sans la moindre victoire. Un succès très dommageable aux Afadistes qui perdent ainsi leur première place au classement aux dépens du Racing. En concédant leur troisième défaite de la saison, les poulains d'Alain Yonsian ont été priés de faire la place à celui qui était jusque-là le dauphin. Issia, la recette LBG Six matchs consécutifs sans défaite. Deux victoires et quatre nuls. 10 points pris sur 18.

C'est le bilan de Lago Bailly Guillaume (LBG) depuis sa prise de fonction sur le banc d'Issia Wazi. Troisième technicien des Indomptables avant même la trêve, Lago Bailly a réussi à donner une âme au promu. Revenue en Ligue 1 avec beaucoup d'espoir et aussi d'ambitions, la formation du Rocher n'avait que 0 point au compteur au terme des six premières journées.

Mais depuis lors, les enfants de Ginette Ross ont brisé la malédiction. Mieux, ils ont engagé la bataille pour le maintien. Avec 10 points au compteur et un statut de premier relégable, les Indomptables impressionnent depuis la prise de pouvoir de LBG. Amani Yao, la grosse galère Amani Yao César Lambert, nommé en remplacement de Jani Tarek, court depuis une hypothétique victoire. L'ancien entraîneur de l'Asec Mimosas a connu sa seconde défaite en quatre matchs sur le banc du FC San Pedro. Un parcours qu'on pourrait de catastrophique et même susceptible d'écourter son séjour du côté de la cité portuaire. L'Asec à la relance Défaits par l'ASI d'Abengourou (2-0, 10e journée) et par l'Africa Sports dans le derby de la 11e journée (1-0) et battus en finale de la Coupe de la Ligue par l'USC Bassam (0-1), les Mimos ont su se relever face au WAC. L'Asec Mimosas a infligé au WAC, sa 7e défaite de la saison avec un excellent but de Salif Bagaté. L'Asec reste sur le podium.

Le WAC, à une journée de la fin de la première phase, reste la seule formation à ne pas enregistrer de victoire encore. Bagaté, la merveille de bicyclette Le but de la 12e journée porte la griffe de Salif Bagaté. L'attaquant de l'Asec Mimosas a consolidé le succès de son équipe au prix d'une superbe bicyclette (3-1, 86e). Sur un excellent centre, le meilleur joueur du mois de novembre du challenge AFI-CIE porte l'estocade à une équipe de WAC agonisante. Mockey et Gbagbo muets Dans la bataille pour le challenge de meilleur buteur, les deux meilleurs fusils se sont neutralisés.

Ni Nangui Mockey Jean-Baptiste (7 buts) de l'USC Bassam ni l'Afadiste Magbi Gbagbo Laurent Junior (6 buts) n'ont marqué. 18 buts inscrits Journée la plus prolixe. Le plus grand total inscrit depuis le début était les 19 buts de la 9e journée. Ce record est tombé au terme de la 12e journée. Les attaquants ont fait trembler les filets à 18 reprises, ce week-end. A part le 0-0 de l'opposition Bassam-Sol FC, des buts ont été inscrits sur tous les terrains