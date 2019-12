Soudan: Hamdouk - Le gouvernement ne fera pas de compromis en prenant des décisions décisives

Khartoum — Le Premier ministre du gouvernement de transition, Dr. Abdullah Hamdok a affirmé que son gouvernement ne tolérera pas de prendre des décisions décisives et de les appliquer strictement, mais il ne prendra pas de mesures par vengeance et n'introduira plus d'injustice dans le dictionnaire du pays.

Dans son discours aux célébrations de la révolution de décembre dans la Salle de l'Amitié à Khartoum mercredi soir il a déclaré que la révolution avait de grands défis représentés par le lourd héritage laissé par le régime déchu qui a transformé l'État soudanais en un petit village d'un petit groupe de réseaux d'intérêts humains qui ont eu lieu dans l'ombre de la corruption et des mécanismes de répression et de tyrannie.

Hamdok a ajouté que l'objectif est de démanteler l'État à parti unique et de construire l'État-nation, notant que la loi de démantèlement de l'État du 30 juin est une étape importante pour l'état de droit et la responsabilité, la construction d'institutions et l'absorption de cadres qualifiés grâce à une politique d'égalité des chances pour tous les Soudanais.

Dans son discours, le Premier ministre a passé en revue les étapes les plus importantes de la phase de transition, à savoir la formation du Conseil souverain, militaire et civil, et la nomination du Conseil des ministres et du procureur général, notant que des consultations sont en cours concernant la nomination des gouverneurs étatiques et la formation du Conseil législatif et des institutions de gouvernance fédérale.

Il a souligné que nous célébrons cette année le premier anniversaire de la révolution et l'anniversaire de l'indépendance et que nous rétablissons les traditions de notre peuple qui font de ce jour un jour férié pour tous les Soudanais.