Soudan: Hamdok - La paix est nécessaire pour atteindre les objectifs de la révolution

Khartoum — Le Premier ministre du gouvernement de transition, le Dr Abdullah Hamdok a affirmé que la paix était au premier rang des priorités du gouvernement de transition et que les objectifs de la révolution en matière de paix, de liberté et de justice ne seront pas atteints sans une paix juste et durable.

S'exprimant mercredi soir lors des célébrations de la Révolution de décembre dans la salle de l'amitié, Hamdok a déclaré que la vision du gouvernement en matière de paix est basée sur cinq axes qui s'attaquent aux causes profondes du problème, à savoir la gouvernance et la gestion qui doivent traiter les problèmes d'identité et de gouvernance, et les problèmes de développement économique et social qui traitent la marginalisation et du développement déséquilibré.

Il a expliqué que ces axes comprennent également des dispositions de sécurité visant à construire une armée nationale professionnelle avec une nouvelle doctrine qui reflète la richesse et la diversité du Soudan, ainsi qu'un soutien humanitaire pour assurer l'acheminement de l'aide humanitaire et du soutien aux citoyens dans les zones de conflit.

Hamdouk a souligné que les thèmes de la vision de la paix comprennent des lois et législations pour aborder les questions de justice transitionnelle et d'indemnisation, la tenue de reconciliation communautaire, le développement de mécanismes sur les consultations communautaires et la convergence des opinions des parties prenantes des personnes déplacées, des réfugiés et de toutes les personnes touchées.

Le Premier ministre a salué les mouvements de lutte armée et d'avoir ressenti les préoccupations du pays et leur pleine implication dans les négociations, ainsi que leur soutien et appréciation au gouvernement de la révolution.

Hamdouk a exprimé son bonheur de s'adresser à Abdul Wahid Muhammad Nour pour la célébration et a réitéré son accueil à son retour dans le pays d'origine et il a salué la mobilité positive des délégations des forces de la lutte armée qui ont visité le pays.

Hamdouk a conclu que la réalisation d'une paix durable ne passe que par une vision globale qui fait de la paix le principal problème de la nation et pour y aborder les problèmes de marginalisation et de développement déséquilibré, en exprimant ses remerciements aux pays frères et amis pour leur soutien au processus de paix au Soudan.