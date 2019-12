Soudan: Abdul Wahid - La question de la paix en est une et sa solution à l'intérieur

Khartoum — Le chef du Mouvement de libération du Soudan, Abdul-Wahid Mohamed Nur a souligné que le problème de la paix est le même dans chaque partie du Soudan et que sa solution devrait être sur une seule plateforme à l'intérieur du Soudan et non à l'extérieur et que les Soudanais n'ont d'autre solution que d'unir leur rang.

Dans son intervention à la Salle de l'Amitié à Khartoum mercredi soir via Skype depuis sa résidence en France, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution de décembre, Abdul-Wahid a déclaré que le Mouvement de libération du Soudan a un grand désir de paix et s'efforcera de parvenir à une paix réelle et globale qui garantisse les droits des citoyens et la construction d'un état de droit et d'institutions et la paix fondée sur l'unité du Soudan sans quotas régionaux, ethniques ou partisans.

Il a déclaré que le gouvernement de transition, dirigé par le Premier ministre Dr Abdalla Hamdok devrait être un gouvernement indépendant et composé de ministres reconnus pour leur compétence afin de s'asseoir pour résoudre les problèmes du Soudan dans le pays.

Le chef du Mouvement de libération du Soudan a salué les forces régulières et leurs grands efforts pour que la révolution soudanaise ne se transforme pas en sang et que le pays ne glisse en guerre.

Il a également salué le rôle des jeunes qui ont sacrifié leur vie pour permettre au Soudan de jouir de la liberté, indiquant que le pays est désormais libéré du tribalisme, du régionalisme et de la tromperie intellectuelle au nom de la religion.

Abdu-Wahid a demandé que la liste des 51 accusés soit remise à la Cour pénale internationale, à la tête des quels Omer Al-Bashir, afin qu'ils obtiennent leur peine et qu'un tel crime qu'ils ont commis ne soit pas répété. , appelant les jeunes de la révolution à aller de l'avant dans cette direction.