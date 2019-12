Soudan: Le pays célèbre la cloture des festivités de la révolution de décembre

Khartoum — Le pays a célébré mercredi soir dans la Salle de l'Amitié à Khartoum la fin des activités des célébrations du pays marquant la révolution victorieuse de décembre, en présence d'une foule nombreuse honnoré par la présence du Premier ministre, Dr Abdullah Hamdok et d'un certain nombre de ministres et de fonctionnaires.

L'activité a compris de nombreux paragraphes qui glorifient la glorieuse révolution de décembre et racontent ses détails du début à la fin.

(SUNA) indique que l'événement est venu avec la participation de figures de revolutionnaires des régions, des quartiers et des comités de résistance, et leur participation est précédée par des marches au Conseil des ministres et dans les environs, puis s'est rendue à la salle de l'amitié.

Un certain nombre de poètes ont présenté des poèmes sur les concepts et les significations de la révolution et les étapes traversées par la révolution soudanaise, en particulier au moment du sit-in du commandement général.