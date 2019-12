Burkina Faso: Arbinda 35 civils, dont 31 femmes, tués dans une attaque terroriste

«Un nombre important de terroristes ont attaqué simultanément le détachement militaire et les populations civiles d'Arbinda», selon un un communiqué publié mardi soir par le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement Remis Dandjinou.

L'attaque, d'une «rare intensité», a duré «plusieurs heures». «Dans leur fuite, les terroristes ont lâchement assassiné 35 civils, dont 31 femmes, et blessé 6 personnes», précise le communiqué.

Quatre soldats et trois gendarmes ont également péri, et «80 terroristes ont été neutralisés», selon le président du Faso et l'état-major général des armées. Un deuil national de deux jours a été décrété.

C'est l'une des attaques les plus meurtrières de l'histoire du pays, après celle perpétrée début novembre contre un convoi transportant des employés d'une société minière dans l'est et qui a fait 38 morts parmi les employés.