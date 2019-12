Congo-Kinshasa: Les dessous des cartes d'un complot aux ramiﬁcations internationales contre le code minier

Tout a été mis en place pour créer un grand écran de fumée et de poser avec souplesse les éléments d'un grand complot qui va bien au-delà de Albert Yuma et qui prend ses forces dans l'intelligence stratégique qui n'a pas cessé d'être à la manœuvre depuis des années pour le contrôle des ressources naturelles.

Sans entrer dans la procédure judiciaire qui suit son cours et en réaffirmant le principe sacro-saint de la présomption d'innocence, il est tout de même urgent pour ceux qui connaissant le mode de fonctionnement des manipulateurs internationaux d'appliquer au cas de la Gécamines la même intelligence de dévoilement. Des coïncidences étranges, des faits troublants et surtout la période à laquelle survient ces faits est propice

au déclenchement des grands complots.

Il n'est un secret pour personne que l'équipe d Albert Yuma n'a pas le taux de popularité le plus élevé au près des miniers venus au Congo depuis quelques années, miniers qui se sont opposés avec la dernière énergie à la révision du code minier et qui continuent à faire pression pour que le Congo ne revienne pas au travers de la Gecamines une grande entreprise minière. Si on ne prend pas en compte ce contexte d'adversité larvée, il est difficile de comprendre la question actuelle de 200 millions, comme il fut difficile en 2017 et 2018 de percevoir à jour le jeu des ongs internationales qui avaient publiés pour le besoin de la cause des pamphlets contre la Gecamines du fait que son PCA fut l'un des défenseurs de la révision du Code Minier . Avant sa promulgation des documents furent publiés selon lesquels la Gecamines avait bradé des ressources à des entreprises maffieuses et que des fonds issus de ces transactions furent dilapidées. Il a fallu le courage des dirigeants de l'époque pour maintenir le cap et promulguer le texte de loi portant code minier révisé. Depuis lors c'est une guerre d'influence pour empêcher le Congo d'accéder au pays souverain au regard de la gestion de ses ressources.

Pour saisir la question actuelle, il est important de remonter à la décision prise par le Gouvernement congolais sous le leadership de Felix Antoine Tshisekedi de contrôler le marché du cobalt en interne par l'entremise d'une société à capital Gécamines 100 %. Cette société va agir sur les activités artisanales dans ce sens qu'elle va acheter ce cobalt auprès des artisanaux a un prix rémunérateur et permettre à cette catégorie des congolais de vivre décemment de leur travail. Grace à ce dispositif l'Etat congolais à un degré, aura le contrôle sur le prix du cobalt.

Or celui-ci est une matière stratégique qui fait l'objet au niveau mondial des grands mouvements de lobby et des spéculations de toutes sortes. Le prix ayant toujours été imposé par les grands groupes multinationaux. Cette nième initiative de doter la RDC des moyens de contrôle sur ses ressources n'est pas à plaire à certaines officines qui ont décidé de détruire l'armada mis en place par la République Démocratique du Congo pour se doter d'un destin minier. C'est dans cette perspective qu'il faut placer cette affaire de 200 millions de dollars dont les tabloïds se sont accaparés pour crier au plus grand scandale financier du siècle alors que les faits sont traçables et peuvent faire l'objet d'une maitrise par une intelligence froide et responsable

.Seulement nous sommes devant un changement d'angle de perception sur une même réalité. L'existence même de la Gecamines telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est un défi réussi car avant la arrivée de l'équipe Yuma, les experts de la Banque Mondiale, ceux-là qui ont inspiré la mise ne place du code minier qui fut révisé, avait demandé à l'Etat congolais de liquider la Gécamines car elle était incapable de survivre dans ce monde de grande compétition. A l'époque ce conseil fut boudé au rand bonheur du Congo et le chef de l'Etat de l'époque avait parié sur la résurrection de la Gecamines et son retour sur l'échiquier mondial.

A partir de cette décision on peut comprendre les foudres qui tombent régulièrement sur Albert Yuma qui est présenté comme un empêcheur de tourner en rond et qui est l'objet à des périodes régulières victime des campagnes monstres de diabolisation. Aussi bizarre que cela puisse être, cette affaire a toutes les allures d'un complot savamment monté car puisé dans la comptabilité régulière d'une entreprise qui a le pouvoir de contracter des emprunts et qui peut normalement assurer des opérations de remboursement quand cela est nécessaire.

Avec une enquête minutieuse loin des fatras idéologiques et des spéculations politiques, le procureur général finira par arriver à la conclusion qu'il n y a jamais eu détournement des fonds ni blanchiment des capitaux. Il y a des opinions qui oublient dans leur campagne de diabolisation que la Gecamines est une propriété de l'Etat congolais qui en est d'ailleurs l'actionnaire principal. S'il y a une entreprise qui subit des audits régulièrement la Gecamines en fait partie.

En se mettant au-dessus des postures partisanes la justice arrivera facilement à prouver la régularité des opérations d'emprunt et trouvera ses traces dans les comptes de l'exercice 2017. Elle parviendra aussi à établir la régularité des jugements intervenus au niveau du tribunal de commerce et à démêler le vrai du faux et à considérer cette affaire dans ce qu'elle est réellement, un règlement d'un contentieux commercial entre partenaires et non une vaste opération de blanchiment et de détournement des fonds.

Du côté de la Gecamines on crie au complot et au scandale avec un brin acharnement sur Albert Yuma. Dans un memo adressé à la presse, la société minière affirme que les documents comptables et bancaires ainsi que les preuves de l'existence du contrat de prêt sont disponibles et ont fait rentrer les délateurs dans leurs bottes S'agissant du prêt octroyé, la Gecamines déclare que pendant qu'elle n'était pas sous sanction américaine Fleurette Mumi, devenue Ventora depuis lors, avait octroyé à Gécamines, en octobre 2017, un prêt de 200.000.000 € (Deux cents millions d'euros). Il était prévu que Gécamines pourra retirer les sommes dont elle aurait besoin sans dépasser le maximum de 200.000.000 €. Pour la conclusion de ce contrat, Gécamines a été conseillée par l'un des plus grands Cabinets juridiques au monde, lequel est principalement basé aux États-Unis et ne travaille qu'avec un respect scrupuleux des normes d'éthique. Certains ont pensé que ce contrat n'existait pas et que le prêt vanté n'était qu'une fiction pour faciliter le blanchiment des capitaux par le biais des saisies et détournements par voie judiciaire.

Erreur : tous ceux qui voulaient vérifier la situation réelle sont maintenant au courant de l'existence du contrat. Du reste, plus aucun officiel n'évoque l'idée d'un contrat fictif ou de sommes détournées ou encore en voie de détournement ! Sauf ceux qui doivent continuer à le faire pour justifier les engagements pris devant leurs commanditaires.

S'agissant du décaissement et de la destination de la somme prêtée, Il s'avère , que les états financiers de l'exercice comptable 2017, certifiés par les commissaires aux comptes en date du 23 avril 2018 et approuvés par l'Etat actionnaire unique en date du 16 juin 2018 en assemblée générale, contiennent expressément l'inscription du montant de ce prêt converti en dollars américains avec la comptabilisation des intérêts. Ces états ont également été audités par une firme de renommée internationale. Toujours sur la même lancée, les extraits de comptes et autres documents comptables renseignent clairement que la quasi-totalité a été versée au Trésor public au titre de paiement d'avances sur fiscalité. En témoigne, la lettre du Ministre des Finances portant titrisation de cette somme.

Le solde a été conservé au compte de la société pour le Fonds de roulement de l'entreprise en vue de la production et du fonctionnement. Aujourd'hui, plus aucun officiel ne s'intéresse à cette question.

Quant à la mise en demeure de ventura a Gécamines en date du 4 septembre 2019, Gécamines a sollicité l'avis de ses conseils (y compris un Cabinet américain). Ces derniers ont fermement conseillé Gécamines de n'effectuer aucun paiement en raison des sanctions économiques frappant le créancier depuis décembre 2017 et pouvant s'étendre à Gécamines en cas de paiement.

Ainsi par sa lettre n° 901/DG/19 en date du 28 septembre 2019, Gécamines a signifié à Ventora que malgré la certitude, la liquidité et l'exigibilité de sa dette, elle se trouvait devant un obstacle majeur et raisonnablement infranchissable pour payer et ce, en raison du Global Magnitsky Act des Etats-Unis d'Amérique sur base duquel a été décrété l'Executive Order 13818 contre ces derniers.

Le 15 octobre 2019, Ventora a initié une procédure d'injonction de payer pour contraindre Gécamines à payer le principal, les intérêts de retard et des intérêts pour défaut de paiement, soit la somme de 151.881.175,96 € (Cent cinquante-et-un millions huit cent quatre- vingt-un mille cent soixante-quinze euros quatre-vingt-seize centimes) qui se décompose comme suit : 1.00.0 (Cent vingt-huit millions d'euros) à titre principal ;

1.01.0 3.003.016,19 € (Trois millions trois mille seize euros dix-neuf centimes) au titre des intérêts au taux libor 30 jours + 5% par an ;

20.878.159,77 € (Vingt millions huit cent soixante-dix-huit mille cent cinquante- neuf euros soixante-dix-sept centimes) au titre des intérêts pour défaut de paiement) ;

Par l'ordonnance n°308/AMCM/10/2019 portant décision d'injonction de payer rendue le 15 octobre 2019, le Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi a fait droit à la requête de Ventora et enjoint Gécamines de payer les sommes susmentionnées en y ajoutant 1.500 USD pour les frais de greffe.

En date du 29 octobre 2019, refusant tout paiement, Gécamines a introduit une opposition à la décision portant injonction de payer avec assignation auprès du Tribunal de Commerce de Lubumbashi. L'affaire a été plaidée le 11 novembre 2019.

Le jugement RAC 2478 rendu le 14 novembre par le Tribunal de Commerce de Lubumbashi a partiellement donné gain de cause à Ventora en lui reconnaissant la créance principale et les intérêts

(151.881.175,96 euros au total), mais en rejetant sa demande de dommages- intérêts. A ce jour Gécamines n'a effectué aucun paiement.

Gécamines ayant reconnu sa dette, l'exercice de cette procédure eût été tant inefficace qu'abusive et susceptible d'amener la partie adverse à exercer une action en dommages-intérêts contre elle.

Ventora a pratiqué une saisie attribution visant la créance de Gécamines sur l'Etat congolais. Gécamines en a été informée par acte de dénonciation et aucune suite n'a été portée à sa connaissance depuis lors. En tout état de cause, Gécamines n'a effectué aucun paiement.

Dans tout état de cause on se rend compte qu'on est en présence d'une guerre commerciale qui dépasse la cadre de ce prêt et qui trouve sa force dans la volonté de certains acteurs internationaux de vouloir à tout prix contrôler les ressources minières congolaises. Gécamines étant ici qu'une victime collatérale.