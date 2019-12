Congo-Kinshasa: [Sur le fil des festivités de nouvel an] Kinshasa - Les embouteillages se sont accrus, les chauffeurs majorent le prix de transport...

La dernière semaine du mois de décembre est, sans nul doute, la plus fatigante et la plus stressante pour tout le monde, à cause des festivités de fin de l'année. A cela s'ajoute les embouteillages qui renforcent des difficultés de transport à travers toutes les grandes artères de la capitale Rd-Congolaise. Du côté des conducteurs et des passagers, chacun a donné son avis, mardi 24 décembre aux fins limiers de votre journal, sur cette situation qui n'épargne personne.

Les chauffeurs de taxi en complicité avec leur alter ego, les receveurs, foulent aux pieds la grille tarifaire des prix de l'Hôtel de ville et instaurent les leurs. Eu égard aux embouteillages, ce tandem augmente les frais de transport. En lieu et place de 500 FC fixés par les autorités, le montant exigé par les chauffeurs est 1000 FC ; et pas question de négocier.

Ça passe ou ça casse, avec l'expression « direct », qui sous-tend que le prix fixé par le conducteur, ne varie pas, peu importe que l'on arrive au terminus ou non.

Pire, d'autres taximen prennent l'argent des passagers avant qu'ils ne montent à bord. « Les embouteillages à travers la ville nous rendent un très mauvais service, car à la fin de la journée nous devons ramener le versement auprès de nos boss. Mais, comment totaliser la somme due si tu es bloqué dans les embouteillages pendant plus de trois heures ? », S'est interrogé un chauffeur, à titre de justification. Ce, avant de renchérir que c'est cela même qui constitue la cause de la variation des prix afin de palier cette situation des embouteillages.

Un autre, trouvé sur le Boulevard du 30 juin, a déclaré : "le saut-de-mouton de Socimat n'avance pas en bonne et due forme. Pire, ils ont bloqué trois bandes pour ne laisser qu'une seule. Ils auraient quand-même dû attendre que les festivités de Noël et de nouvel an passent".

« Nous souffrons pour aller au Grand marché de Kinshasa. A l'arrêt, il faut au moins 45 minutes pour ne fût-ce qu'entrer dans le bus. Il faut débourser 1000 francs congolais, donc le double et faire avec ces bouchons dus notamment, aux fameux sauts-de mouton. Un total embarra ! C'est un chemin de la croix. Je fais au moins 3 heures du temps. Cette situation périlleuse enchante les chauffeurs et les receveurs », a laissé entendre une dame, la quarantaine révolue. Sur place au marché rien que sur l'avenue du Commerce, il y a une foule sans précédent. Quelques mètres parcourus après c'est la course contre la montre. Question d'acheter des produits vivriers, des denrées alimentaires, malgré la hausse du taux de change qui est aussi au rendez-vous.