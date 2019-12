Congo-Kinshasa: Noël 2019 - fête ou méditation ?

*25 décembre 2019... on aurait dit que c'est une des ces journées «villes mortes ». Et, pourtant, ce jour commémore chaque année la nativité de Jésus-Christ. D'ailleurs, on a fini par lui attribuer le surnom de « fête des enfants », en référence, évidemment, à l'enfant Jésus que le Christ, le fils du Dieu Vivant.

A Kinshasa, cette fête de Noël a semblé plutôt morose, par rapport aux années antérieures. Sur la route de la place commerciale Kitambo/Magasin, un des points chauds de la ville, la circulation ou le trafic était plutôt calme : pas d'embouteillages, les boutiques sont pratiquement fermées, certains se sont même vus contraints d'emballer leurs marchandises avant le coucher du soleil. Chose curieuse. Les commerçants des objets de Noel qui étaient là ne réalisent pas leur meilleure affaire.

Sous ce chaud soleil, chapeaux rouges, masques et jouets en plastique risquaient même de fondre. Les gens n'achètent pas. Les clients viennent un par un dans un intervalle de temps relativement long, comme s'est plaint une vendeuses d'objets festifs. Cette femme explique, en effet, que cette faible vente est consécutive à la situation socioéconomique du pays devenue, selon elle, très critique. Les parents qui s'arrêtent devant leurs devantures aimeraient bien payer un article, mais n'ont, malheureusement, pas assez d'argent.

Le même constat est fait pour les chauffeurs de taxis et bus de transport en commun. Des personnes intéressées étaient, apparemment, rares dans la circulation. Des bus et voitures jaunes ont eu du mal à se remplir à telle enseigne que certains conducteurs, à leur corps défendant, étaient obligés de réduire les tarifs de déplacement, selon les caprices de la clientèle.

Pour ce chauffeur, les gens ne sont pas sortis en masse de chez eux à cause de nombreux embouteillages enregistrés, quelques jours, juste peu avant la fête de Noël.

Et, à lui de renchérir, en disant que les familles qu'on aperçoit dans les rues sont pour la plupart véhiculées. Celles qui se déplacent au moyen des transports en commun sont très peu nombreuses. Ce qui fait dire à ce même chauffeur de taxi que cette journée de Noël a été plus méditative que festive.

Un peu plus loin dans la ville, les avis sont tout de même contradictoires ou mitigés. Sur la place des évolués, au-delà de tintamarres de la musique jouer, on pouvait apercevoir des familles profiter de ces quelques instants historiques, pour passer un peu de temps sous des stands aux couleurs de la marque Coca-Cola.

Chacun peut se payer à manger ou à boire selon ses moyens et passer un bon après-midi sous les bruits des jeux d'enfants et de la musique jouée par un DJ non autrement identifié.

Papy-Honoré Kayembe, Editeur du journal et magazine L'Exode pense, à sa manière, que l'engouement des fêtes de Noël s'accentue de plus en plus au coucher du soleil. Car, à l'en croire, ceux qui ont passé la journée dans leurs maisons respectives ou à l'église sortent, un peu plus tard, pour partager un verre et, éventuellement, se régaler.

Néanmoins, les détenteurs des stands, les photographes et marchands ambulants demeurent peu enchantés par la rentabilité de leurs activités. Certains comme les vendeurs d'objets artisanaux n'ont rien vendu depuis le matin.

Au niveau de la Gare Centrale, par exemple, l'ambiance est plutôt la même. Les familles, amis et couples viennent, en passant profiter de la décoration, du grand sapin pour prendre des photos shooting ou des selfies avec leurs Smartphones, histoire d'immortaliser la journée.

Aussi, l'Hôtel de Ville a-t-il organisé un événement dénommé «Elikya ya Noël» pour partager Noël aux enfants défavorisés et pris en charge par les orphelinats ou les ONG caritatives. Enfin, les personnes désireuses de se joindre à eux, prennent part moyennant un droit d'entrée fixé à 1.000 Francs Congolais.