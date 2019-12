Congo-Kinshasa: Chico Pululu - Des messages s'enflamment sur la toile

La RD. Congo, principalement la ville de Kinshasa, s'est réveillée dans la matinée du lundi 23 décembre 2019, avec la nouvelle de la disparition inopinée de l'un des meilleurs artistes comédiens, en la personne de Jacques Lumbu Chico, connu sous le nom de Pululu, décédé de suite d'une courte maladie. Très talentueux, Chico Pululu a marqué la sphère théâtrale congolaise, à travers ses différentes interventions et participations, dans plusieurs pièces à succès du Congo-Kinshasa. Pétri de talents, il était même passé au chant, avec au passage quelques tubes qui ont fait le bonheur de plus d'un. Les artistes de tous les horizons, consternés par la mort de leur collègue, n'ont pas su cacher leurs tristesses et se sont exprimés, pour la plupart, via les réseaux sociaux.

- Caleb Tukebana : «La mort vient encore de frapper la famille des artistes comédiens, le très cher CHICO PULULU, n'est plus ! Paix à son âme».

- Tatiana Kruz : «Triste nouvelle de fin d'année, le Congo vient de perdre Pululu un grand artiste comédien RIP. Rendons gloire à Dieu dans toutes circonstances !!!».

- Masumu Debrindet : «Pas de commentaires et autres spéculations. Nous confirmons avec douleur au cœur la mort de notre collègue Pululu. Paix à son âme».

- Saï-Saï Fiston Mafinga : «Seigneur donne-moi la force. RIP Chico Pululu !»

- Ronsia Kukiel : «La RDC vient de perdre un grand artiste ! Cette personne qui fait rire des milliers des congolais vient de nous quitter... Son personnage a inspiré et fait naître une vague de jeunes artistes dans le théâtre. Je n'ai pas eu la chance de te rencontrer mais sache que j'ai toujours été fan de toi ya Chico Pululu. Repose en paix et bravo pour tout ce que tu as réalisé Monsieur l'artiste ! Le Congo se souviendra de toi»

-Aida Gladis Kapilas : «Yaya motema pasi [Profondément touchée par ta mort grand frère, ndlr]»

La rédaction du quotidien "La Prospérité" présente également ses sincères condoléances à sa famille biologique et artistique.

L'artiste ne meurt jamais !

Que son âme repose en paix !

Une sélection de Raphaël Mansangu