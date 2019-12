Congo-Kinshasa: Les discours de Tshisekedi, Kabila, Fayulu et Katumbi attendus d'ici le 31 décembre

*Durant la Deuxième République, certains avaient coutume de dire : «Si un pays pouvait se développer avec des beaux discours, le Zaïre de Mobutu serait très avancé».

Les acteurs politiques congolais de la Troisième République semblent se lancer aussi sur cette voie des beaux discours. Le Président de la République, Félix Tshisekedi, adressera à la population son message de vœux dans la soirée du 31 décembre 2019, son prédécesseur, Joseph Kabila du FCC, compte également le faire. Martin Fayulu et Moise Katumbi ont aussi les mêmes intentions, l'un à l'occasion de la commémoration de l'an Un de la «confiscation de son pouvoir» et l'autre, à l'occasion de la sortie officielle de son méga parti «Ensemble pour la République». En cette fin d'année effervescente, y aura-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil en RDC ?

Quelques jours auparavant, le vendredi 13 décembre 2019, le Président Tshisekedi annonçait, face aux Députés et Sénateurs réunis en Congrès, des grandes actions tout au long de l'année 2020 qui s'annonce. Celui-ci serait déterminé à matérialiser ce leitmotiv légué par Feu son père : «Le peuple d'abord».

Mais, ce même peuple continue de croupir dans la misère noire et se voit priver de festivités de fin d'année à cause du marasme socio-économique, du non-paiement de nombreux fonctionnaires de l'Etat. Le fils politique et biologique du Sphinx de Limete saura-t-il leur remonter le moral entamé ?

Dans ce même discours sur l'état de la nation, Tshisekedi avait juré de ne pas toucher aux dispositions intangibles de la Constitution. Cependant, pour faciliter la tâche à la Direction Générale de Migration et, surtout, le Congolais de la diaspora, il a proposé aux parlementaires de revisiter l'article 10 de la Constitution et d'autres dispositions en vue de solutionner la lancinante question de la double nationalité. Le Chef de l'Etat préconise aussi le retour au second de la Présidentielle pour mieux départager les protagonistes et leur conférer une grande légitimité. Sans oublier l'élection des gouverneurs de provinces au suffrage universel direct.

De son côté, Joseph Kabila semble déjà mettre en application ses stratégies de proximité avec la population qu'il a recommandées à ses compagnons du FCC lors de la retraite politique de Mbuela Lodge, un hôtel de Kisantu (Kongo-Central). Certaines sources rapportent que le Président de la République sortant aurait, quelques jours avant Noël, distribué des dons en nature et en espèces au camp militaire Tshatshi. A chaque famille, le chef de file du FCC aurait remis un sac de riz de 25 kilos, un carton de poulets et une somme de 300.000 francs congolais. Histoire de préparer son retour au Palais de la Nation. Les Kabilistes envisagent également des réformes institutionnelles, mais surtout constitutionnelles. Rien à voir avec les révisions constitutionnelles proposées par Félix Tshisekedi mais favoriser le come-back au pouvoir de leur autorité morale et déverrouiller certaines dispositions intangibles.

En revanche, au cours de leur bref séjour à Beni, des ténors de la Coalition Lamuka dont Martin Fayulu ont martelé que «le mal de ce pays se nomme Joseph Kabila». L'homme de la «vérité des urnes» adressera, lui-aussi, un message à la nation en cette journée du 30 décembre 2019, coïncidant avec l'an Un de la «confiscation de son pouvoir» par la «CENI et la Cour Constitutionnelle de Kabila». Lamuka projette aussi des actions de grande envergure sur terrain en vue de barrer la route aux usurpateurs du pouvoir qu'il ne reconnait pas. Un Plan de sortie de crise a été contactée par cette opposition radicale, notamment la tenue des élections anticipées au niveau de la Présidentielle et la mise sur pied d'un Haut Conseil des réformes institutionnelles. Une grande effervescence sera observée à Kinshasa au cours de ce meeting populaire.

Enfin, Moise Katumbi et Pierre Lumbi préparent la sortie officielle du méga parti «Ensemble pour la République». Le businessman et président du Tout-Puissant Mazembe entend aussi donner, à cette occasion, sa vision d'un grand Congo. Il reconnait que la population n'accorde plus aucun crédit, à retirer sa confiance à la classe politique. Katumbi préconise aussi une «vraie rupture». Beaucoup attendent que ce dernier décline sa vision.

Ces quatre visions croisées vont, sans nul doute, tenir en haleine les passionnés de la vie politique. Mais, la majeure partie des Congolais attendent que soit bâti un Congo plus beau qu'avant.