Congo-Kinshasa: Adolphe Muzito et Martin Fayulu militent pour la paix à l'Est

*Le coordonnateur en exercice de la plateforme Lamuka, Adolphe Muzito et son fidèle compagnon de lutte Martin Fayulu séjournent depuis le mardi 24 décembre 2019 à Beni, dans le Nord-Kivu, où la situation sécuritaire est toujours aussi précaire. Comme annoncé lors de sa première sortie médiatique en tant que numéro Un de LAMUKA, l'ancien Premier ministre de la RDC s'y est rendu pour exprimer la solidarité de sa plateforme et celle du peuple congolais aux compatriotes victimes des massacres et autres exactions ignobles. A l'Est de la République, il dit à cette population que le peuple est avec elle et la soutient.

A Beni, ville en proie à de multiples tueries perpétrées par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), ces deux leaders de l'opposition se sont entretenus avec la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation du Congo (Monusco) sur les questions sécuritaires.

Adolphe Muzito avait réitéré le lundi 23 décembre dernier en conférence de presse, sa position contre le retrait précipité de la Monusco comme l'exige la population de l'Est du pays, particulièrement celle de Beni. Il pense, en effet, qu'il faut renforcer la capacité d'intervention rapide de la brigade de la Monusco. Pour lui, si la Monusco part sans que notre armée ne soit capable de prendre la relève, ce sera la catastrophe.

Ces membres du présidium de Lamuka ont aussi visité le quartier Masiani où 8 personnes avaient été tuées les jours passés par les ADF. Une incursion qui avait occasionné des manifestations populaires avec plusieurs pertes en vies humaines et des incendies des biens tant privés que publics. Pour Martin Fayulu, «on ne peut pas construire la paix avec les dirigeants illégitimes car ils ne sont pas l'émanation du peuple».

Il l'a dit avant d'animer, avec Adolphe Muzito, un meeting populaire au rond point du 30 juin de Beni où des centaines d'habitants les attentent depuis l'avant midi.

Devant la foule, Martin Fayulu n'a pas manqué de condamner les tueries des civils par des ADF dans la région.

Pour lui, ceux qui tuent à Beni, ne sont pas des congolais car un congolais ne peut jamais massacrer son propre frère, dit-il. "Tout cela veut dire que ceux qui tuent nos frères à Beni, ne sont pas des congolais", a-t-il déclaré.

Toutefois, Martin Fayulu indique que pour pallier à cette problématique, l'amour, l'unité et le comportement positif de tout un chacun, permettra d'éradiquer complètement la guerre dans la région de Beni.

Le mercredi 25 décembre 2019, par ailleurs, les deux ténors de Lamuka et leur délégation ont assisté à la messe de la nativité de Jésus Christ à l'église catholique saint Gustave de Paida à côté de la population meurtrie de l'Est de la RDC comme promis.

Celui qui se considère toujours comme le président élu au terme de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, a formulé le vœu d'une République Démocratique du Congo digne et prospère. "Joyeux Noël, Bonne année. Puisse le Tout-Puissant accorder sa miséricorde aux populations meurtries de Beni et de toutes les autres contrées de la République où nos compatriotes souffrent. Je formule le vœu d'un Congo digne et prospère", a-t-il indiqué.

Signalons que Adolphe Muzito et Martin Fayulu ont passé plus d'une heure de tension et de sommation à l'aéroport internationale de N'djili avant de s'envoler pour Beni (Nord-Kivu).