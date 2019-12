Congo-Kinshasa: Kinshasa - Angel Cosmestics et Caritas à la rescousse des sinistrés de Kingabwa

Très Touchés par les désastres causés par les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville-province de Kinshasa, la société Angel Consmetics et Caritas-Kinshasa ne sont pas restés indifférents. Le mardi 24 décembre 2019, ils ont été au chevet des sinistrés et vulnérables de la commune de Limete. Dans leur gibecière, Angel cosmestic et Caritas-Kinshasa ont apporté aux sinistrés des vivres et non-vivres tels que des matelas, des sceaux, assiettes, gobelets et autres objets en plastique, des savons et autres produits manufacturiers par Angel Cosmetics (dont des anti-moustiques), des produits et denrées alimentaires (sacs de riz et d'haricot, huiles végétales, boîtes de conserves, etc.).

Sous l'accompagnement médiatique de l'agence Galaxie médias qui est conseillère en communication de la société Angel Cosmestics, trois sites ont été ciblés, avec la conduite du Directeur de Caritas/Kinshasa, l'abbé Bienvenu Masunga. D'abord, la délégation s'est rendue à l'hospice des vieillards Bolingo sis avenue de l'Est à Kingabwa Madrandele qui héberge 35 vieillards internes et une centaine d'externes ainsi que les victimes de l'inondation. Ensuite, la délégation a pris la direction de l'hospice Saint Kizito à Kingabwa qui héberge, au total, 39 personnes et reçoit une centaine d'externes.

La dernière étape de cette journée de charité d'Angel Cosmetics était la Paroisse Saint Bernard du quartier Ndanu où plus de 2000 ménages de 36 avenues que regorge ce quartier ont bénéficié de ce don destiné spécialement aux sinistrés des dernières pluies diluviennes.

Son de cloche

En remettant ce don, l'Abbé Bienvenu Masunga n'a pas mâché les mots, pour expliquer aux bénéficiaires le bien-fondé de cette œuvre philanthropique réalisée par la société Angel Cosmetics sous la supervision du service de Diakonie, dirigé par Sr Caline Mampuya.

"Angel cosmestics s'est joint à Caritas-Kinshasa pour aider les vulnérables dans le cadre du département de la diaconie créé par le Cardinal Ambongo", a précisé l'abbé Directeur de Caritas-Kinshasa, tout en appelant le responsable à la bonne distribution et gestion des vivres et non-vivres.

De son côté, le Père Kevin Vomi, responsable de l'hospice Bolingo et Curé de la Paroisse Saint Kiwanuka a remercié la société Angel Cosmetics et Caritas-Kinshasa pour le geste posé. Il a appelé d'autres entreprises à emboîter les pas à Angel Cosmetics pour aider les démunis.

Il sied de marteler que le même mot de bonne gestion a été répercuté à l'hospice Saint Kizito.

A Ndanu, le directeur de Caritas Kinshasa a insisté sur le partage équitable pour que chaque ménage se retrouve.

Reconnaissant, un représentant des bénéficiaires, au nom de tous les chefs de rues, a infiniment remercié la société Angel Cosmetics et la Caritas Kinshasa pour ce don des vivres (plus de 500 sacs de riz de 25 Kg) qui vont leur permettre de bien fêter la Noël et la Bonne année 2020. Et, il a promis aux donateurs de veiller à une bonne répartition de ces vivres.

Détails

La Caritas Kinshasa est l'une des grandes structures du pays. Sa mission, c'est d'éradiquer la pauvreté, de soutenir les pauvres, les démunis. Pour se conformer à leurs objectifs, cette ONGD avait frappé à beaucoup de portes pour chercher de l'aide afin de venir à la rescousse des victimes de pluies diluviennes des mois d'octobre, novembre et décembre 2019. Car, après ces intenses pluies, les gens ont été et sont jusqu'aujourd'hui sinistrés. Pour l'instant, seule la Société Angel Cosmetics a répondu à cette demande. Car, Angel cosmetics est une entreprise citoyenne qui veut se rapprocher davantage de ses consommateurs. Elle a une gamme de plus de 500 produits de qualité.

Il convient de préciser que ce n'est que le début de ce partenariat basé sur les actions humanitaires en faveur des vulnérables.

"Nous avons plusieurs étapes à franchir. Donc, ça c'était la première étape et la deuxième étape sera le 27 décembre. Et là, on ira dans les communes de Selembao, Makala et tant d'autres au mois de janvier 2020", a précisé le directeur de Caritas Kinshasa.

Transparence oblige

Pour éviter tout soupçon, l'abbé Directeur de Caritas-Kinshasa a laissé entendre que : "Ce n'est pas en termes d'argent, mais nous avons reçu seulement des vivres, et des biens fabriqués par notre partenaire qui est Angel Cosmetics. On ne nous a pas donné de l'argent liquide, mais c'était plus des vivres et des biens".