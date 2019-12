Congo-Kinshasa: Culture de la non-violence active et de l'entreprenariat - Pax Christi international et Africa Reconciled forment 600 jeunes en RDC

A l'issue d'une formation organisée dans le cadre du programme de la région des Grands Lacs d'Afrique, et plus particulièrement en RD. Congo, dans le Nord-Kivu, «Pax Christi international» et «Africa Reconciled» viennent de former 600 jeunes à la non-violence active et à l'entreprenariat. Au sortir de cet atelier, plus de 100 d'entre eux ont transformé leurs projets en vraies entreprises performantes.

Il était question de permettre aux jeunes de devenir, eux-mêmes, des formateurs mais aussi des ambassadeurs de la non-violence active dans leurs communautés, de développer et d'aider ces jeunes à la découverte d'activités génératrices de revenus et de mettre ensuite sur pied leurs projets d'entreprise. Tel étaient les objectifs poursuivis par ce programme qui est un projet d'appui de nouvelles générations à la non-violence active et l'entrepreneuriat. Ce changement permet aux communautés de se développer progressivement vers une société positive, prospère et non-violente.

Il sied de préciser que parmi les 600 jeunes formés dont l'âge varie entre 16 à 35 ans, 235 ont été sélectionnés sur base de critères objectifs afin de suivre une formation complémentaire en entreprenariat. Plus de 100 d'entre eux ont transformé leurs projets en véritables affaires compétitives.

Vision optimiste

Grâce à cette formation, ces jeunes ont développé une vision optimiste de l'avenir. Ils sont devenus des acteurs importants de la stabilité pour leur entourage. En tant qu'artisans de la paix, ils essayent d'influencer, de transformer leurs communautés vers une culture basée sur la non-violence.

La formation à la non violence active se fait à travers des clubs de la paix ouverts à tous. Ces clubs se trouvent au sein des écoles, universités, communautés de jeunes ou Eglises.

Principale initiatrice de cette formation, Africa Reconciled est une organisation non gouvernementale de droit congolais œuvrant depuis 2011 dans le domaine de la réconciliation, la non-violence active, la transformation des conflits et le développement. Elle s'investit activement dans l'encadrement et l'éducation des jeunes de tous les horizons et milieux sociaux dans le but de promouvoir une culture de paix, de la réconciliation et du développement en RD Congo.

Cette structure entretient actuellement un réseau de plusieurs jeunes répartis sur l'étendue de la RDC dans les clubs de paix. Ces jeunes sont actifs pour promouvoir la non-violence, la réconciliation, le leadership transformationnel et le développement de la RDC.