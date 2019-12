Cote d'Ivoire: Attiégouakro - Akimouyaokro s'engage avec le Rhdp aux côtés de Justin Koffi

À travers cette cérémonie, la population a voulu ainsi exprimer sa reconnaissance et sa gratitude au Pr Justin Koffi pour ses actions sociales, de développement et politiques dans le district de Yamoussoukro et département d'Attiégouakro.

À cette occasion, la population du village d'Akimouyaokro, a pris l'engagement d'accompagner le directeur exécutif adjoint du RHDP dans son combat politique auprès du président de la République Alassane Ouattara.

« Akimouyaokro adhère à la politique du président de la République, Alassane Ouattara, que vous traduisez éloquemment sur le terrain. Akimouyaokro a bénéficié de l'électricité, d'un château d'eau.

Raison pour laquelle, nous le soutenons et le soutiendrons sans failles. M le directeur exécutif adjoint du RHDP, là où vous allez, nous irons avec vous. Vous pouvez compter sur nous », a exprimé Nanan Bony porte- parole des habitants d'Akimouyaokro.

Pour le Directeur exécutif adjoint du RHDP, bien plus qu'une cérémonie d'hommage et de reconnaissance, il s'agissait pour lui de venir présenter et confier ses nouvelles responsabilités à ses parents d'Akimouyaokro.

«Notre message est très simple. Nous sommes dans une organisation de cadres, appelée le CDNA. Nous sommes dans une organisation au niveau du district de Yamoussoukro, dénommée l'ACAN.

Nous sommes des hommes politiques. Nous venons voir nos parents pour trois choses. La première des choses est de venir les saluer, être à leur côté pour leur dire Yako. La seconde chose, c'est de recueillir les besoins de nos parents afin qu'ensemble, cadres, nous voyons ce que nous pouvons faire pour soulager nos parents.

La troisième chose est de leur confier ce que nous sommes. "Le bagage" qu'on nous a confiée. Je suis Directeur exécutif adjoint du RHDP. C'est le président de la République qui nous nomme tous.

Et ce "bagage" seul nous ne pouvons pas le porter. Nous venons donc confier notre mission à nos chefs, à nos notables, à nos parents, nos enfants. Afin qu'ils nous aident à porter ce "bagage", la responsabilité qui nous a été confiée. Ce sont eux qui nous ont envoyé.

Nous venons aussi pour partager les fruits de ce que nous gagnons », a dit Pr Justin Koffi, accompagné pour la circonstance par le maire d'Attiégouakro, Jérôme Kouamé.