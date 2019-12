Madagascar: Assurance MAMA - Un complexe sportif et culturel inauguré à Imerintsiatosika

La compagnie d'assurances MAMA (Mutuelle d'Assurances Malagasy) est en pleine redressement. La preuve, elle vient d'investir dans des actifs immobiliers.

Il s'agit d'un complexe sportif et culturel établi sur une superficie de 3ha, qui a été inauguré tout récemment à Imerintsiatosika. Cette infrastructure comprend notamment 20 terrains de boulodrome servant à organiser 20 compétitions de pétanque en même temps, et ce, à l'échelle internationale.

En outre, un grand bâtiment à étages a été construit sur une surface de 500 m². On y trouve tous les blocs sanitaires, les salles de soins et des salles VIP qui correspondent bien aux besoins des athlètes. A l'étage, une grande salle est dédiée à accueillir diverses réceptions.

En outre, deux bassins de stockage d'eau ayant une capacité de rétention de 1,5m3 d'eau par jour, ont été mis en place au même endroit afin d'assurer l'alimentation en eau de cette infrastructure. A part cela, un terrain de football synthétique est également en cours de construction.

Investissements. « Effectuer un tel placement immobilier fait partie des objectifs de la compagnie d'assurances en vue de réaliser un meilleur rendement en complément avec les placements financiers », a expliqué le Président du conseil d'Administration de MAMA, M. Rolin, lors de l'inauguration de ce complexe sportif et culturel.

Et lui de rajouter qu'une telle infrastructure servira à développer les activités sportives et culturelles à Madagascar, et ce, au profit non seulement des employés ou des membres de la compagnie d'assurances, mais aussi à toute la population qui s'y intéresse.

Notons que cette compagnie d'assurances a investi près de 4,8 milliards d'ariary, entre 2014 à 2018, soit le double par rapport à la période de 2005 à 2013. Ses investissements n'ont cessé d'augmenter depuis 1999.

Indemnisations de sinistres. Et parlant de paiements des indemnisations de sinistres dus aux accidents, cela a atteint aux environs de 4,8 milliards d'ariary par an entre 2004 et 2018.

« On a bien constaté que la gestion de la compagnie d'assurances MAMA a connu une nette amélioration. La réalisation d'un tel placement immobilier en témoigne.

On a également entendu que les membres qui y adhèrent ont exprimé leur satisfaction sur la régularisation de ces indemnisations de sinistre », a évoqué le représentant du Comité des Entreprises d'Assurances de Madagascar (CEAM), lors de l'inauguration de ce complexe sportif et culturel à Imerintsiatosika.