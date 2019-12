Cote d'Ivoire: Toumodi\Le curé Sobilé Germain - "Sachons que c'est Dieu qui installe les chefs"

L'église catholique Saint Michel de Toumodi a célébré le mercredi 25 décembre 2019 la messe de Noël officiée par le père Germain Sobilé.

À cette occasion ce dernier a invité les Ivoiriens à avoir un comportement de paix pour épargner le pays d'un éventuel chaos et a donné un message fort aux politiciens: " Jésus vient pour sauver toutes les situations, il vient pour sauver tous les hommes, il vient pour communiquer sa paix, il vient pour nous donner le cœur de Dieu pour que notre monde soit un monde plus juste, un monde plus fraternel.

Que le chrétien soit un autre Christ pour transformer le monde. Pourquoi tant de souffrances? Chrétiens, devenons des artisans d'amour, de pardon, de réconciliation, de charité, et notre monde se portera bien, la Côte d'Ivoire s'en portera beaucoup mieux. Concernant les hommes politiques, sachons que c'est Dieu qui installe les chefs.

Nous demandons à l'Esprit Saint de les visiter, nous demandons pour eux la sagesse de Salomon, mais en même temps qu'ils sachent écouter Dieu, chaque jour Dieu nous parle, tôt le matin, Dieu nous parle.

Mais, ne fermons pas notre cœur, écoutons la voix du Seigneur et nous serons sauvés. Nous-mêmes d'abord. En tant qu'hommes politiques, cherchons le Ciel, parce qu'il y aura un jugement, nous serons jugés.

Si on est chef, c'est pour nous mettre au service des autres et non se servir. Mettons-nous totalement au service des autres, et Dieu donnera notre récompense qui est le Ciel, mais aussi le bonheur ici bas."