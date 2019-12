Madagascar: Mois de décembre bien rempli pour la STAR

Le mois de décembre, plus qu'une autre période de l'année, est un mois chargé en émotion mais surtout, en charges financières.

Les temps des fêtes n'ayant malheureusement pas la même ampleur pour tous, les associations et autres sociétés comme la STAR œuvrent pour permette à ceux qui n'en ont pas forcément les moyens, de fêter Noël et la fin d'année dans la joie.

La STAR, pour apporter sa pierre à la propagation de l'esprit de Noël, s'allie avec des partenaires et renforce ses actions sociales, par encore, plus de dons et de partages.

Afin que Noël rime avec partage, la STAR a travaillé, comme à son habitude, avec des associations. Pour ce décembre 2019, ce sont pas moins de cinq partenaires qui ont pu profiter et profiteront de dons de toutes sortes et de produits plus qu'utiles. Ainsi, avec Compassion Madagascar, la société s'est penchée sur les enfants malades en offrant 94 jouets aux services pédiatriques de l'HJRA et l'HJRB.

Pour l'Ecole Petite Sœur de l'Evangile sise à Andohatapaneka et ses 720 enfants, la STAR a prévu 60 packs de boissons gazeuses. Et pour les enfants de l'Orphelinat de Mahajanga, ce que les tous petits affectionnent particulièrement des friandises et des jouets.

Ce sera le même programme plein de douceur pour les 200 enfants issus des quartiers de Mandialaza Ankadifotsy, et cette fois-ci, avec l'association Sharemada.

Doux Noël pour les personnes âgées. Même si la période de Noël est plus connue comme étant la fête des enfants, la STAR et ses partenaires n'ont pas oublié les personnes tout aussi fragiles =à savoir les personnes âgées.

Ainsi, pour leur offrir une douce période de fêtes, la société a partagé 100 packs de PPN comprenant du riz, de l'huile, du savon et des boissons STAR pour le quartier de Mandialaza Ankadifotsy, toujours main dans la main avec l'association Sharemada ; et 262 autres packs avec riz, huile, sucre et boissons STAR pour les personnes âgées de la commune de Tsiafajavona.

Continuité RSE. Si ces initiatives sont plus qu'appréciées par les bénéficiaires à cette époque de l'année, elles ne sont pas pour autant nouvelles pour la STAR. En effet, elles s'inscrivent dans la réalisation de la politique RSE de la société (Responsabilité sociétale de l'entreprise) ; aider au quotidien les personnes qui en ont besoin. Une attention qui ne sera pas de trop en cette période de l'année où l'heure est au partage et à la fête.