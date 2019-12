Cote d'Ivoire: Dominique Ouattara - "Que la Paix soit avec nous"

Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire a célébré sa messe de Noël dans la commune d'Assinie à la paroisse Saint Thérèse de l'enfant Jésus d'Assinie Mafia le mardi 24 Décembre 2019. Elle a souhaité la paix pour la Côte d'Ivoire.

S'exprimant à la fin de la célébration eucharistique, l'épouse du chef de l'État ivoirien a dit :

"Nous venons d'assister à une très belle messe à la paroisse d'Assinie comme je le fais chaque année et je voulais vous dire que je souhaite à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, aux personnes qui vivent dans notre pays une belle nuit de Noël et également de belles fêtes de fin d'année et surtout que la paix soit avec nous et également des fêtes de joie et de bonheur".

Emmanuel Niamkei, le père curé de la paroisse : « Nous ne devons pas en aucun cas avoir du mépris pour nos semblables et en particulier les plus faibles »

Emmanuel Niamkei, le père curé de la paroisse qui a officié la messe s'appuyant sur les écritures saintes de la Bible a exhorté les fidèles à faire le partage et faire preuve d'humilité à la fête de Noël qui marque la naissance de Jésus.

"Le seigneur nous invite à reconsidérer notre regard sur les pauvres de notre société car il est présent au milieu d'eux. Tout le mystère de Jésus est fait de geste à l'endroit des faibles et des exclus de la société.

Le Christ est venu pour sauver tous les hommes. Nous ne devons pas en aucun cas avoir du mépris pour nos semblables et en particulier les plus faibles.

Il est du devoir des plus forts de soutenir les plus faibles comme le dit Saint Paul. Mais l'expérience humaine nous montre que l'on a plus de considération pour les meilleurs et ceux qui sont sans défaut.

On veut toujours valoriser ceux qui nous font honneur et qui peuvent nous apporter une quelconque satisfaction".

L'homme de Dieu a souhaité que cette fête de Noël contribue au renforcement de la paix et de la cohésion.

"Frères et sœurs, le message de Noël nous invite à avoir le sens de la gratuité, c'est-à-dire à nous pencher un peu plus sur ceux qui en réalité sont dans le besoin et qu'on doit aider sans rien attendre d'eux en retour.

Seigneur Jésus en cette nuit où nous célébrons ta naissance, nous implorons ta bénédiction sur nous, sur nos familles, sur notre communauté et notre pays.

Nous voulons que ce temps de Noël soit une occasion de rencontre avec toi, de réconciliation au sein de nos familles et paix pour notre nation".

À cette messe, Dominique Ouattara a fait des dons en espèce et en nature aux guides religieux de la paroisse, à la communauté chrétienne, aux fidèles qui ont effectué le déplacement, aux enfants et aux têtes couronnées d'une valeur totale de 20 millions CFA.