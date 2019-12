Madagascar: Messe de Noël - La famille Rajoelina aux côtés des habitants d'Andralanitra

Andry et Mialy Rajoelina, ainsi que leurs trois enfants ont choisi de faire de la fête de la nativité, un moment pour soutenir les plus démunis et la population vulnérable dans l'esprit de « Noël partage ».

Après avoir effectué des actions sociales à Ambohitsorohitra et à Antaninarenina dans la nuit du 23 décembre, et après s'être rendu aux chevets des enfants administrés au sen des services pédiatriques de l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) et l'Hôpital Militaire de Soavinandriana le 24 décembre, le couple présidentiel a poursuivi ses actions en faveurs des plus démunis et de la population vulnérable dans l'esprit de « Noël partage ».

Hier, ce fut au tour des habitants du Centre Akamasoa du Père Pedro d'en bénéficier. En effet, comme à leurs habitudes depuis une dizaine d'années, Andry et Mialy Rajoelina, accompagnés de leurs trois enfants, ont célébré la messe de Noël à Andralanitra.

Dans une ambiance à la fois émouvante et chaleureuse, le Chef de l'Etat a mis l'accent sur l'amour du prochain. La famille présidentielle a entretenu des contacts directs avec les 10 000 fidèles ayant assisté à la messe de Noël à Andralanitra. Un geste que le Père Pedro n'a pas manqué de saluer.

« Ce geste, on le trouve rarement chez les présidents africains et même dans les autres pays du monde entier », a-t-il remarqué. En tout cas, les enfants du Centre Akamasoa n'étaient pas mis à l'écart par rapport aux actions sociales entreprises par le président Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina dans le cadre de la fête de la nativité. Hier, le Chef de l'Etat a offert 3 000 jouets et 10 000 friandises pour eux.

Un téléphone portable et un cadeau spécial aussi ont été offerts à chacun des 20 élèves méritants des écoles et collèges du Centre Akamasoa. Le Chef de l'Etat a aussi choisi Noël 2019 pour distribuer le « Rakibolana » aux enfants pensionnaires du Centre.

En outre, 900 familles du village ont reçu un kit solaire de la part du président de la République. « Noël est une fête pour le partage et l'amour du prochain, c'est toujours un honneur pour moi et pour ma famille de célébrer ce moment avec vous », a déclaré Andry Rajoelina.

Aides sociales du Pape François. D'ailleurs, dans son homélie, le Père Pedro a prêché l'importance de l'esprit du partage. « A Noël on parle de paix, de partage et de justice. Jésus est né pour détruire tous les murs qui séparent les frères et sœurs. Les murs de la haine, du racisme, des préjugés. Tous les murs que les hommes ont bâtis pour nous séparer...

Jésus a été envoyé sur terre pour apporter une nouvelle alliance entre les hommes et avec Dieu », a-t-il prêché.

Il a aussi choisi cette messe de célébration de Noël pour annoncer qu'en réponse à une lettre qu'il a envoyé au Vatican lundi dernier, le Pape François a annoncé qu'il allait envoyer des aides sociales pour la population d'Andralanitra avant la fin de l'année.

Ayant visité le Centre Akamasoa lors de sa visite officielle à Madagascar au mois de septembre dernier, le Souverain pontife n'oublie pas d'accorder une pensée et une attention particulières aux habitants du Centre en cette période de la fête de la nativité. « Ceci prouve que le Pape fait confiance à nous », estime le Père Pedro.

Selon lui, le fait que le Pape François a répondu tout de suite à sa lettre le jour même de son envoi est la preuve de cette confiance. Comme tous les ans, la célébration de la messe de Noël était un évènement très spécial qui a été marqué par la présence de la famille Rajoelina.