Madagascar: Omnisport - Poursuite de la coopération entre Madagascar et Japon

Dans six mois, les yeux de la planète entière seront rivés à Tokyo pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Madagascar sera bel et bien du rendez-vous et, le Japon est prêt à soutenir les athlètes malgaches pour une meilleure participation.

Le mandat de l'ambassadeur Ichiro Ogasawara a été surtout marqué par le renforcement de la coopération sportive entre la Grande Ile et le Japon. Quelques mois juste après la prise de fonction de l'ambassadeur en 2016, le ministre de la Jeunesse et des Sports malgache est parti effectuer une visite au Japon.

Comme le Japon sera l'hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, le Gouvernement du Japon redouble ses efforts pour promouvoir le Sport à travers multiples programmes d'échanges sportifs avec différents partenaires à l'échelle mondiale. En janvier 2018, dans le cadre de la préparation de la grande échéance de 2020, six judokas et un coach ont bénéficié d'un voyage au Japon.

Un programme financé par le Ministère des Affaires étrangères du Japon. Ils ont pu améliorer leurs techniques et compétences à l'Université internationale des arts martiaux dans la préfecture de Chiba au Japon. Toujours dans cette optique, un volontaire japonais en la personne de Ryugo Ide est au pays pour aider la fédération malgache de judo.

Cette année, le Japon a accueilli la Coupe du Monde de rugby avec le sacre de l'Afrique du Sud. En début d'année, Kenji Yamada le vice-ministre parlementaire chargé des Affaires étrangères du Japon s'est rendu au pays, et a visité le Stade Makis à Andohatapenaka.

Un autre volontaire japonais, Yuki Nakamo est affecté à la fédération de rugby. Et aussi, l'équipe de rugby féminine s'est envolée au japon au mois de juin pour un stage de douze jours.

Un stage qui cadre dans la préparation du Championnat d'Afrique de cette année où les Makis dames ont décroché la médaille de bronze, et auront encore la chance de disputer les éliminatoires des Jeux Olympiques à Tokyo en 2020.

« Nous allons continuer nos efforts pour une meilleure préparation des sportifs malgaches aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020.

Maintenant, nous travaillons avec deux fédérations à savoir le rugby et le judo, nous pourrons nous ouvrir à d'autres disciplines », a conclu l'ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara lors de la dernière conférence de presse qu'il a organisée lundi dernier.