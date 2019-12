Congo-Kinshasa: Goma - La Fondation Marie Lumoo Kahombo au chevet des orphelins

À l'occasion des festivités de Nativité et de nouvel an, les jeunes de la Fondation Marie Lumoo Kahombo ont partagé, le mardi 24 décembre 2019, un repas de charité avec les orphelins et autres enfants vulnérables réunis au sein de l'église locale 8ème CEPAC UAMINIFU de Goma (Nord-Kivu), située dans le quartier Katoyi. Par la même occasion, ils leur ont offert aussi un lot d'habits.

Pour Kilous Wangatchumo Kilauri, chargé de communication de la Fondation Marie Lumoo Kahombo, ce geste est réalisé avec l'appui et l'accompagnement de la Présidente de la Fondation, Marie Lumoo Kahombo, alors vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu.

Au-delà d'être une autorité provinciale et aussi mère, note Kilous Wangatchumo, Marie Lumoo Kahombo a exprimé sa compassion envers ces enfants démunis en se déplaçant personnellement pour la cause.

« Ce sont des enfants qui n'ont pas de parents et qui avaient aussi le droit de célébrer les festivités de fin d'année, c'est pourquoi nous venons pour leur redonner le sourire et ceci fait partie des missions poursuivies par la Fondation Marie Lumoo Kahombo », a précisé le chargé de communication de la Fondation Marie Lumoo.

Le Révérend Pasteur Mubawa Lwanche Siméon, responsable de l'église locale 8ème CEPAC UAMINIFU de Goma et encadreur de ces enfants orphelins, a pour sa part salué ce geste qu'il qualifie de « salvateur » et qui, de son point de vue, tombe à point nommé. Car, a-t-il fait remarquer, ces enfants ne savaient comment fêter Noël et le Nouvel an comme bien d'autres enfants.

« C'est un grand jour de voir l'autorité provinciale venir personnellement partager un repas de charité avec les enfants orphelins que nous encadrons via la Fondation qui porte sa marque.

C'est un symbole d'humilité, de Compassion et d'amour de sa part que nous saluons surtout pour le choix porté à notre église », se réjoui le Pasteur Mubawa Lwanche.

Par ailleurs, la Fondation Marie Lumoo Kahombo qui œuvre dans le domaine social et de développement, compte poursuivre avec des actions charitables dans les jours avenirs dans la ville de Goma et dans toute la province du Nord-Kivu.