Soudan: Rashad ouvre le siège de la Commission nationale des droits de l'homme

Kadugli — Le Wali chargé de l'État du Sud-Kordofan, L-t.Gén. Rashad Abdel Hamid Ismail, accompagné du président de la Commission nationale des droits de l'homme dans le pays, Hurriyah Ismail Abd Al-Mohsen, a ouvert à Kadugli le siège de la Commission nationale des droits de l'homme.

Le Wali a appelé aux citoyens de s'avoir les lois et règlements à travers des conférences, des séminaires et des ateliers pour connaître leurs droits et les obtenir, soulignant que l'État était témoin de la paix sociale.

Pour sa part, la chef de la Commission nationale des droits de l'homme, Hurriyah Ismail a déclaré que les droits de l'homme restaient une préoccupation depuis la création des Nations Unies après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1948, selon laquelle la Déclaration universelle des droits était un document suivi par les deux Pactes internationaux, qui constituaient la base historique du lancement de l'organisation des droits de l'homme.

Elle a noté que l'état de droit et le respect des droits de l'homme sont considérés comme les exigences les plus importantes pour la période à venir et considère que la Commission nationale des droits de l'homme, le lien entre le gouvernement et les institutions de la société civile, et l'autocensure de l'État dans l'accomplissement de ses obligations régionales et internationales et la mise en œuvre des droits et libertés contenus dans le document constitutionnel pour la période transitoire.