Algérie: Le président Tebboune reçoit les félicitations de chefs d'Etat et d'Emirs

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu plusieurs messages de félicitations de la part de plusieurs chefs d'Etat, Emirs et organisations internationales, suite à son élection à la magistrature suprême du pays, dans lesquels ils lui ont fait part de leurs vœux de réussite dans la réalisation des aspirations du peuple algérien à la paix, à la stabilité et au développement.

Dans un message de félicitations, l'Emir de l'Etat du Qatar, Tamim Ben Hamad al-Thani a présenté ses sincères félicitations au président Tebboune, lui exprimant ses vœux de "réussite dans la réalisation des aspirations du peuple algérien frère à la sécurité, à la stabilité, au progrès et au développement".

Cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani a réaffirmé "la détermination de l'Etat du Qatar à poursuivre la consolidation et le raffermissement des étroites relations de fraternité qui lient les deux pays".

Pour sa part, le Vice-Emir de l'Etat du Qatar, Abdallah Ben Hamad al-Thani a adressé ses "chaleureuses félicitations" au président Tebboune et ses "meilleurs vœux de succès dans l'accomplissement de sa mission au service du peuple algérien".

Dans son message de félicitations, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé que la victoire de Tebboune à la présidentielle du 12 décembre "traduit la confiance placée en lui par le peuple algérien et en sa capacité à conduire le pays vers un avenir prospère", soulignant l'attachement de son pays "à œuvrer conjointement à renforcer les liens de fraternité et de coopération unissant nos deux peuples et pays frères".

Le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (Isesco), Salim Mohamed Al-Malik a écrit au président élu, Abdelmadjid Tebboune: "Je vous souhaite le plein succès dans votre mission au service de votre pays, dans la réalisation des aspirations de votre peuple ainsi que dans le développement et la modernisation de l'Etat algérien, afin qu'il puisse occuper la place qui lui sied dans le concert des nations".

Pour sa part, le directeur général de l'Organisation arabe du développement industriel et des mines (OADIM), Adel Saqer a adressé un message de félicitations au président de la République, dans lequel il lui a présenté "ses vœux de succès au service de l'Algérie et de son vaillant peuple", et salué "le rôle axial de l'Algérie dans le soutien et l'appui aux institutions de l'action arabe commune, dont l'OADIM".