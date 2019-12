Libye: Le président turc Recep Tayyip Erdogan prêt à envoyer des troupes en Libye

La Turquie va envoyer des troupes en Libye, à la demande de Tripoli. C'est ce qu'a annoncé Recep Tayyip Erdogan ce jeudi 26 décembre devant des cadres de l'AKP. L'envoi des troupes est prévu pour début janvier.

C'est une formalité, mais c'est la règle en Turquie : un projet de loi doit être présenté devant le Parlement pour l'envoi de troupes hors des frontières. Une procédure utilisée tous les ans pour la Syrie par exemple. Le texte sera présenté le 7 janvier et voté le 8 ou le 9 janvier, dit Ankara. « Nous soutiendrons par tous les moyens le gouvernement de Tripoli, qui résiste contre un général putschiste », a poursuivi Erdogan, faisant référence au général Haftar, soutenu notamment par l'Arabie Saoudite et l'Égypte.

Les relations toujours tendues entre Erdogan et Poutine

Le 8 janvier prochain, Vladimir Poutine sera en Turquie, une visite prévue de longue date. Le président russe doit participer à la cérémonie d'inauguration du gazoduc TurkStream, un gazoduc qui relie la Russie et la Chine via la mer Noire. Pour cette visite, on s'attendait plutôt à une baisse des tensions, tant la diplomatie d'Erdogan s'apparente à de l'équilibrisme.

La Turquie, membre de l'Otan, a commencé à s'équiper de missiles russes S400 et est membre avec l'Iran et la Russie du groupe d'Astana pour la résolution du conflit syrien, même si ce trio tourne au bras de fer russo-turc le plus souvent.

L'envoi de troupes en Libye serait donc un nouveau front face à la Russie qui soutient l'autre camp, mais sans l'admettre officiellement.

Erdogan s'assure du soutien de la Tunisie

Cet été, l'appui militaire turc au gouvernement de Tripoli s'était résumé pour l'essentiel à l'envoi de drones tactiques et d'une soixantaine de spécialistes pour les manœuvrer. En novembre dernier, le gouvernement turc avait signé deux accords de coopération avec le gouvernement d'union nationale libyen, le GNA.

Mercredi 25 décembre, lors d'une visite surprise en Tunisie, le pays était au centre des discussions. Le président turc, qui a fait le déplacement avec ses ministres de la Défense, des Affaires étrangères et son chef du renseignement, voulait s'assurer du soutien de Tunis, qui partage une longue frontière avec le pays, précise la correspondante de RFI à Istanbul, Cerise Sudry-Le Dû.

Pour le moment, les moyens qui seront envoyés en Libye ne sont pas encore connus. « Ça sera suffisant pour repousser les attaques des ennemis, qui ont des avions de combat », précise la presse gouvernementale. Une conférence internationale pour la Libye doit être organisée à Berlin début 2020.