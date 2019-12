Sénégal: Pas de fermeture pour Mbeubeuss - Le collectif «mMbeubeuss Dafa Doy» va lancer son plan B

Le collectif « Mbeubeuss Dafa Doy » s'insurge contre les propos du ministre Abdou Karim Fofana sur la volte- face relative à la fermeture de la décharge de Mbeubeuss. Face à la presse à Malika, le collectif qui regroupe les communes impactées par la décharge menace de durcir le ton en mettant à exécution le plan B de son combat pour la fermeture de Mbeubeuss.

La sortie du ministre qui avait annoncé la fermeture de Mbeubeuss juste après la grande mobilisation des populations avait mis du baume dans le cœur de toutes ces populations qui espéraient que l'Etat était sensible à leur problème et allait venir abréger leur souffrance. Mais grande fut leur surprise après que le ministre Abdou Karim Fofana a sorti une autre décision de l'Etat sur la fermeture de la décharge. « On ne peut pas comprendre un ministre qui parle à double vitesse. Le ministre Abdou Karim Fofana annonce au niveau du Conseil économique que la décharge sera fermée et quelques jours après, il revient à notre grande surprise pour dire des choses contraires », s'est indigné Amadou Thiam, président du conseil de la jeunesse de Malika et membre du collectif. Et de poursuivre sur un ton amer : « Le ministre n'est pas notre interlocuteur. Nous tenons à lui faire savoir cela et nous ne sommes pas prêts à recevoir aucun projet ni programme pour Mbeubeuss hormis sa fermeture ».

Le coordonateur versera pour sa part dans la menace pour dire que les populations ne reculeront devant rien : « le président de la République et garant de la Constitution n'a pas daigné nous répondre. Il nous envoie ce ministre qui ne maitrise rien et qui se dédit », a lancé Mamadou Fall Malcom avant de poursuivre : « Il nous parle de centre d'enfouissement technique qui est quasi impossible à Mbeubeuss parce qu'il y a un existant et pour ce faire, il doit d' abord fermer Mbeubeuss . Et puis, ce n'est pas notre interlocuteur. Nous voulons que le président Macky Sall se prononce sur ces cas de morts, de malades. Le ministre avance de faux chiffres sur l'existant dans la décharge quand il parle de chiffre d'affaires journalier de 17 millions. Est-ce que les 17 millions valent plus que la vie des populations », se désole ce dernier.

Pour la prochaine étape de leur combat, ce dernier annonce : « Nous allons dérouler notre plan B. Qu'ils ne soient pas surpris et c'est une stratégie que nous n'allons pas dévoiler au grand public car nous, les populations de Malika, Keur Massar, Yeumbeul Nord et Sud, Tivaouane peul, avons le courage et la possibilité de le faire », a lancé Malcom.