Congo-Brazzaville: Noël - Les enfants des frères d'armes disparus bénéficient des jouets

Le ministère de la Défense a remis, le 24 décembre, à Brazzaville des gadgets aux enfants des militaires morts et blessés dans les opérations. Trois cent dix familles sont concernées, soit cent à Brazzaville et deux cent dix dans d'autres zones militaires de défense.

Le ministère de la Défense n'a pas oublié les orphelins laissés par les frères d'armes. Pour leur permettre de célébrer les fêtes de fin d'année et Nouvel An avec faste, la structure leur a remis des jouets de diverses natures. Les enfants des militaires blessés dans les opérations ont également eu leur part. « Ces kits de jouets remis aux enfants comprennent des jeux récréatifs et éducatifs pour leur faire exercer des activités ludiques et structurants qui vont leur permettre de se solidariser », a expliqué le commissaire colonel Serge Alain Mboungou Ndzambi, directeur de la Fonction militaire et de l'Action sociale.

Par ailleurs, selon le colonel Jean Kibangou, commissaire en chef de 1re classe, directeur général de l'Administration et des Finances du ministère de la Défense nationale, le geste fait à l'endroit de ces enfants relève de la volonté des autorités politico-militaires qui font de la condition militaire une priorité pleinement assumée par le commandement. « Je remercie le ministère de la Défense d'avoir pensé à nous et que cette initiative soit pérenne afin de toujours nous donner la joie de vivre comme les autres enfants », a déclaré Précieuse Ndongo, une des bénéficiaires de jouets.

Selon le colonel Jean Kibangou, le ministère de la Défense œuvre depuis deux ans pour améliorer les conditions sociales des militaires, gendarmes et de leurs familles ainsi que les modalités de mise en œuvre du droit à réparation dans le but de renforcer l'accompagnement des blessés et des familles des décédés en opération.