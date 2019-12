Congo-Brazzaville: Nativité - Un père Noël au visage sanguinolent dans la rue à Bukavu

Le personnage mythique, la mine défaite assis à même le sol, le visage marquée par une entaille dont le sang coagulé tâchait sa barbe blanche présentait un assez bien triste tableau dans cette performance de dix minutes offerte aux passants, le 25 décembre, sur l'une des principales artères de la ville du Sud-Kivu par l'humoriste Joyeux Bin Kabodjo.

Joyeux Bin Kabodjo a vécu son Noël la mort dans l'âme et il a voulu partager son mal-être. « Joyeux Noël ... à Beni on fait comment ? » écrit sur la grande pancarte plantée juste à côté du singulier père Noël de Bukavu complétait le décor de sa performance. À Laprunellerdc.info, un média local qui s'est entretenu avec l'humoriste, ce dernier lui a confié le sens à donner à ce spectacle silencieux inédit. L'on peut deviner l'émotion avec laquelle ce dernier lui a déclaré : « On ne sait pas faire semblant comme si le sang n'a pas coulé ou ne coule pas dans cette partie de notre pays. Je crois que chacun devrait faire un geste à sa façon ... En tant qu'artiste, j'ai posé ma question et, comme un son de cloche, j'espère retentir appelant à une méditation en ces moments de festivités ».

Pour le moins que l'on puisse dire, la performance de Joyeux Bin Kabodjo a ému plus d'un internaute. La photo n'a dès lors cessé de faire le tour des réseaux sociaux. Comment ne pas être touché par la triste expression de ce visage marqué d'une entaille qui renvoie aux blessures faites à coups de machettes hélas vues trop souvent maintenant ? Ces images des populations meurtries de l'est de la RDC, particulièrement de Beni, qui vivent un calvaire quotidien depuis plus de deux décennies révoltent. Impossible de demeurer impassible face au malheur qui accable cette partie du pays surtout quand, comme Joyeux, l'on vit dans la contrée voisine. Il est clair que l'on ne peut s'habituer à pareille ignominie et qu'il y a bien lieu de se demander comment cette fâcheuse situation perdure ! Encore que, ces dernières semaines, de nouveaux massacres perpétrés à Beni ont une fois de plus et de trop défrayé la chronique générale.

Joyeux Bin Kabodjo vient joindre sa voix à celle de la société civile de Beni et de l'ensemble de la population que l'on a vu se lever. Désabusée et très en colère, consternée par l'adversité à laquelle elle fait face depuis trop longtemps, elle a pris le parti de manifester ouvertement son ras-le-bol. Au mois de novembre, on l'a vue crier haro et que justice lui soit faite tout en dénonçant une complicité de la Monusco dans les attaques subies de la part des ADF, ces factions rebelles ougandaises qui font la loi dans l'Est.

Laprunellerdc.info souligne qu'au mois d'octobre, Joyeux Bin Kabodjo était de passage à Beni en tant qu'invité de Bukavu au gala « Cheka Ovyo ovyo », un show créé par l'humoriste Christian Kabwe. Il semble que son séjour au Nord-Kivu lui ait donné la pleine mesure des réalités du coin. Pas étonnant qu'il les garde à l'esprit et qu'elles l'inspirent. Depuis cinq ans, l'humoriste fait ses preuves dans la région des Grands lacs passant pour une figure importante de l'humour de sa province natale. Joyeux Bin Kabodjo est l'animateur et fondateur du Bukavu Comédie club ainsi que du Festival Zéro Polémik dont la deuxième édition s'est tenue en novembre.