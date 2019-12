Congo-Brazzaville: Noël - Le couple présidentiel exhorte à plus d'amour, de compassion et de générosité

Décontracté et délesté de tout apparat présidentiel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est offert au public, le mercredi 25 décembre, dans une posture de citoyen ordinaire qui fait siennes les souffrances de ses compatriotes en cette période de basse conjoncture.

Dans une vidéo laconique diffusée sur la chaîne nationale en cette journée de la célébration de la Nativité, dans laquelle il s'affiche avec la première dame, Denise Nyakeru, le chef de l'Etat s'est, de nouveau, adressé à ses compatriotes dans un style plutôt édulcoré qui tend à faire école au plan communicationnel. L'émotion et l'humilité y étaient présentes, la proximité et la complicité aussi, le tout agencé dans un décor sobre où seul le fond du message importait. Tout un style qui tranche nettement avec la solennité et le côté majestueux qui caractérisaient autrefois les adresses présidentielles de fin d'année.

Introduisant son message par une salutation en quatre langues nationales, le couple présidentiel a présenté chaleureusement aux Congolais et Congolaises ses vœux pour les festivités de Noël et de Nouvel An, espérant que ces célébrations vont augurer une renaissance pour la République démocratique du Congo. L'amour envers le Père Eternel mais aussi envers son prochain, telle aura été l'idée directrice ayant sous-tendu ce message de piété adressé aux Congolais exhortés, par ailleurs, au nom de l'Evangile, à faire le bien. « Tout petit geste que vous pouvez poser est important pour atteindre notre objectif, le changement », dixit Félix Tshisekedi en bon prédicateur pour cette circonstance exceptionnelle. Et d'inviter les uns et les autres à manifester un élan de compassion envers tous ceux qui en ont grandement besoin et, surtout, à ne pas rester indifférents à la souffrance des autres.

Penser aux enfants défavorisés, à ceux qui, pour une raison ou une autre, ne pourront pas partager un moment de joie en famille, assister les pensionnaires des orphelinats, des homes des vieillards ou des hôpitaux, réconforter ceux qui ont perdu les leurs au cours de cette année, etc., autant des gestes de compassion et de générosité que le couple présidentiel recommande aux Congolais en ce jour de célébration de la divinité du Christ. La pensée des Congolais devrait dorénavant s'orienter vers leurs frères et sœurs sous le drapeau qui, au péril de leur vie, s'engagent à défendre l'intégrité du territoire national mais aussi aux compatriotes de l'est du pays qui vivent les affres d'une guerre asymétrique leur imposée par la horde des groupes armés actifs dans la région. « Joyeux Noël et bonne année 2020 !», ont finalement lancé à l'unisson Félix Tshisekedi et Denise Nyakeru, reflet par dessus-tout du modèle du couple parfait.