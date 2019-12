Congo-Brazzaville: District de Mindouli - La deuxième station piscicole domaniale entièrement réhabilitée

La production des poissons d'eau douce va bientôt reprendre à Mindouli, dans le département du Pool. Les vingt et un étangs ont été remis en l'état et ensemencés pour une capacité de cinq cents mille alevins par an.

Les travaux de réhabilitation de la station piscicole domaniale ont été réalisés grâce au soutien du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). D'après le chef de la station, Emmanuel Banimba, l'État congolais va prendre la gestion du site dès février 2020.

Plus de mille quatre cents pisciculteurs locaux vont bénéficier de ce projet d'urgence de la relance de la production dans le Pool. « La réhabilitation avait commencé depuis février 2019 pour finir en juillet. Tous les étangs sont ensemencés par les reproducteurs, les géniteurs des alevins. Nous attendons donc la programmation de la FAO, qui est chargée de fournir des alevins, pour commencer la distribution aux pisciculteurs », a fait savoir Emmanuel Banimba.

Il a également rappelé l'objectif du projet de réhabilitation de la station piscicole, qui est de produire des alevins et de les distribuer aux pisciculteurs privés. En plus, les partenaires ont formé les ruraux aux nouvelles pratiques de la pêche. Emmanuel Banimba s'est montré rassurant quant à la pérennité du site ; car, les techniciens de l'ONG Apdra ont déjà réalisé l'essentiel du travail, le désherbage des étangs et le décapage des digues.

Signalons que la sous-préfecture de Mindouli dispose au total de deux stations piscicoles. La réhabilitation ne concerne pour l'instant que la station B, d'une superficie de 2,29 hectares, construite en 1974 par le gouvernement congolais. La reconstruction des sites se fera progressivement, espère-t-on, avec la relance prochaine de la station A bâtie en 1958.