Congo-Kinshasa: RDC-Belgique - Le consulat général de Lubumbashi rouvrira en janvier

La réouverture se fera à la faveur du séjour en RDC du nouveau ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin, prévu du 9 au 11 janvier prochain.

Ce séjour en RDC constituera la première visite bilatérale à l'étranger du nouveau ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense. Il s'agira également de la première visite d'un ministre fédéral belge en RDC depuis celle du prédécesseur de Philippe Goffin, Didier Reynders, en novembre 2017 pour inaugurer la nouvelle ambassade de Belgique à Kinshasa, en pleine crise diplomatique belgo-congolaise.

Au cours de cette visite, indique la Libre Belgique, Philippe Goffin aura des contacts politiques à Kinshasa et se rendra ensuite dans le chef-lieu du Haut-Katanga pour procéder à la réouverture du consulat général de Lubumbashi. Ce seul poste diplomatique belge dans la partie orientale de l'immense RDC avait été fermé en janvier 2018, en guise de représailles à des mesures prises par le gouvernement belge face au report des élections générales - initialement prévues fin 2016 et qui se sont finalement tenues le 30 décembre dernier.

Dégel diplomatique

Le dégel diplomatique entre la RDC et la Belgique est intervenu à la suite de l'élection de Félix Tshisekedi, avec notamment la signature, le 22 février dernier, d'un accord qui a permis la réouverture de la Maison Schengen, devenue Centre européen des visas et le rétablissement de sept vols par semaine de la compagnie aérienne Brussels Airlines entre Kinshasa et Bruxelles, qui avaient été réduits à quatre par Kinshasa.

En outre, lors de la visite de Félix Tshisekedi en Belgique, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, avait signé trois mémorandums d'entente (MoU) avec d'une part son ancien homologue belge, Didier Reynders, et d'autre part avec le ministre des Finances et de la Coopération au développement, Alexander De Croo.

Le premier MoU portait sur la remise en place d'ambassadeurs dans les deux pays et sur la réouverture des consulats généraux belge à Lubumbashi et congolais à Anvers, fermés par Kinshasa au plus fort d'une crise diplomatique causée par les critiques belges sur le report, à plusieurs reprises, des élections qui se sont finalement tenues en décembre 2018.

En outre, début novembre le nouvel ambassadeur de la Belgique en RDC, Johan Indekeu, a présenté ses lettres de créances au président Félix Tshisekedi, un peu plus de deux mois après son arrivée à Kinshasa le 19 août. La Belgique n'y avait plus aucun ambassadeur depuis janvier 2018, à la suite de la crise diplomatique entre les deux pays. De son côté, Kinshasa n'a toujours pas d'ambassadeur à Bruxelles, depuis deux ans, et de consulat de la RDC à Anvers

Lente reprise de la coopération militaire

Même si aucun accord n'avait été signé au sujet de la coopération militaire entre la RDC et la Belgique, cette dernière reprend lentement après près deux ans de crise diplomatique. Ainsi, du 30 novembre au 1er décembre, une vingtaine d'instructeurs belges ont dispensé quelques formations à des soldats congolais. Ces formations ont porté sur le combat rapproché, les techniques de base du combat en milieu urbain et les soins au combat en situation tactique. Elles ont été dispensées au Centre d'entraînement des troupes aéroportées, situé près de l'aéroport de Kinshasa-N'Djili. Une centaine de soldats congolais en ont bénéficié.

L'armée belge, explique la Libre Belgique, a profité de l'exercice "Tropical Storm" au Gabon pour réaliser cette activité. En outre, en novembre 2019 , le navire de commandement et de soutien logistique de la Marine belge, le Godetia, a fait escale au port de Boma, dans la province du Kongo central. Du matériel humanitaire avait été débarqué et deux officiers de la Force navale congolaise étaient montés à bord pour un stage en mer de plusieurs jours.

Aucun accord militaire n'a été signé lors de la visite du nouveau chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en septembre dernier, mais les deux parties ont exprimé leur souhait de reprendre cette coopération.

Selon le plan d'opérations militaires pour l'année 2020 approuvé par le gouvernement démissionnaire belge, deux instructeurs belges chargés de la formation des futurs officiers congolais séjourneront en RDC durant une période de dix mois, alors qu'un expert - qui reste à désigner mais « ayant au moins le grade de colonel » - sera détaché comme conseiller durant six mois auprès de l'état-major des Fardc. En outre, fait-on savoir, de nouveaux contacts entre les deux états-majors sont prévus en mai 2020 à Bruxelles.